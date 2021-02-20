Naomi Osaka: Avustralya Açık finalinde Jennifer Brady'yi yenen Japon tenisçi dördüncü Grand Slam zaferini kazandı

Jonathan Jurejko

BBC Sport

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Japon tenisçi Naomi Osaka, 2021 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlar finalinde ABD'li rakibi Jeniffer Brady'yi yenerek kariyerinin dördüncü Grand Slam zaferini elde etti.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvasında 23 yaşındaki raket 6-4 ve 6-3'lük setlerle Melbourne'de kupaya uzandı.

Rakibinin setini kırarak ilk setin dördüncü oyununda skoru 3-1'e getiren Osaka, sonra kendi yaptığı hataların ardından altıncı oyunda Brany'nin beraberliği yakalamasına engel olamadı.

Karşılıklı hataların yaşandığı seti Osaka, 6-4'le kazandı.

İkinci sette ise kısa süre içerisinde 4-0 öne geçen Osaka, galibiyetini ilan etmeden önce Brady karşısında büyük bir üstünlük kurdu.

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Tarihe geçti

İlk Grand Slam'ini ABD Açık'ta 2018'de kazanan Osaka, bir sonraki yıl ilk Avustralya Açık kupasını da kaldırdı.

2020'de bir kez daha ABD'de zafer elde eden Osaka, 2021 Melbourne zaferiyle dördüncü final mücadelesinde dördüncü kupasını da evine götürmüş oldu.

Bu kupayla birlikte Osaka, Monica Seles'in ardından çıktığı ilk 4 grand slam finalinde kupa kaldıran ikinci kadın tenisçi ünvanını elde etti.

Osaka ayrıca Brady galibiyetiyle birlikte Şubat 2020'den beri sahip olduğu yenilmezlik serisini de 21 maça çıkardı.

Rod Laver Arena'da yaklaşık 7 bin 500 taraftarın izlemesine izin verilen final müsabakasında Osaka, seyircinin büyük alkışını aldı.

2020 ABD Açık kupasını kaldırırken seyircinin olmamasını işaret eden Osaka, kupayı kaldırırken, "Taraftarın olması inanılmaz hissettiriyor. Son Grand Slam'i taraftarlar olmadan oynadım, bu enerjinin büyük bir anlamı var" diye konuştu.

Osaka, Grand Slam oynamanın bir ayrıcalık olduğunu da sözlerine ekledi.

Neden büyük bir şampiyon olduğunu ispatlıyor

Osaka, sporun büyük yıldızlarından biri olarak ortaya çıktı ve kazandığı bir başka Grand Slam zaferiyle bunu yeniden ispatladı.

Bir kez daha, kortta yaptığı temiz vuruşların ve sahip olduğu net fikirlerin, üstesinden gelmenin bir hayli zor olduğunu gösterdi.

Saha dışında ise dünyanın en pazarlanabilir atletlerinden birisi halinde geldi ve önde gelen sosyal aktivistlerden birisi oldu.

BBC Radio 5 Live analistlerinden dünyanın eski bir numarası Laura Robson, Osaka için "O büyük bir şampiyon" ifadelerini kullandı.

Osaka'nın son altı ay içerisinde kortların dışında da bir amaca sahip olduğunu belirten Robson, "Ne yaparsa yapsın, yapacağı hiçbir şey korttaki performansını etkilemez. İşte bu da işin anahtarı" diye konuştu.

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Yeni soru: Çim ve toprak zeminde başarıl gelecek mi?

Melbourne'de finalin açık ara favorisi olan Osaka, dördüncü turda 2020'nin ikincisi Garbine Muguruza'a; yarı finalde ise 23 kez Grand Slam kupası sahibi Serena Williams'a karşı mücadele etti.

Brady karşısındaki oyununda her zaman en yüksek seviyesinde olmasa da kilit anlarda yeterli kaliteye sahipti.

İlk sette skor 5-4 iken Brady'yi hata yapmaya zorladığında bu durum daha da belirginleşti. Nitekim ikinci setin başlangıcında kurduğu büyük üstünlük de önemliydi.

Bu oyunlarla birlikte güveni iyice yerine gelen sporcu için devamında da işi koparmak zor olmadı.

Osaka için bir sonraki soru, sahip olduğu sert zemin hakimiyetini toprak ve çim sahalara da aktarıp aktaramayacağı olacak.

Fransa Açık ve Wimbledon'da henüz başarı elde edemeyen Osaka, Melbourne sevincinin ardından muhtemelen bu durumu değiştirmek için çalışacak.

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Brady kazanamasa da umut vadediyor

Brady için iyi bir sonuç olmasa da 25 yaşındaki Amerikalı tenisçinin, kariyerinin ilk Grand Slam finalini oynadıktan sonra gelecek yıllar için elde edeceği pek çok şey var.

22 numaralı seribaşı olarak Melbourne'de ikinci haftayı görmek oldukça dikkat çekici. Hele ki Avustralya'ya geldikten sonra geçirdiği 14 günlük karantinanın ardından...