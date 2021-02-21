Covid aşısı: İngiltere, 31 Temmuz’a kadar tüm yetişkinlere sıranın gelmesini hedefliyor

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 31 Temmuz'a kadar yetişkin gruptaki herkese ilk doz koronavirüs aşısını yaptırma sırasının gelmesini hedeflediklerini açıkladı.

Birleşik Krallık'ta aşılama kampanyası Aralık ayında başladı ve şu ana kadar 17 milyondan fazla doz aşı yapıldı.

Johnson, yaptığı açıklamada, artık aşı programının "daha da ilerlemesi ve daha hızlı gitmesini" istediğini söyledi.

Başbakan ayrıca, belirlenen 31 Temmuz hedefiyle sağlık açısından kırılgan durumdaki kişilere "daha erken" koruma sağlanacağını ve uygulanan katı kısıtlamaların hafifletilmesine yardımcı olacağını belirtti.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) CEO'su Sir Simon Stevens, gelen "ilk işaretlerin" aşı uygulamasının hastaneye yatışların azalmasına neden olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

Johnson'ın Pazartesi günü kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin kapsamlı bir yol haritası açıklaması bekleniyor. Bu açıklama öncesinde de son bir değerlendirme yapmak üzere kabinede yer alan bazı üst düzey bakanlarla bugün bir araya geliyor.

Yüksek riskli olarak nitelendirilen gruplarda aşılamanın hızlı bir şekilde yapılmasının, Covid-19 kaynaklı can kayıplarının azaltılması ve NHS üzerindeki baskının hafifletilmesi için kritik önem taşıdığı düşünülüyor.

Hükümet daha önce tüm yetişkinlere ilk dozu Eylül ayına kadar sunmayı hedefliyordu.

Açıklanan bu yeni plan, 15 Nisan'a kadar 50 yaş ve üstü yetişkinlerin tamamı ile kronik rahatsızlığı olan daha genç yaş gruplarının aşı yaptırabileceği anlamına geliyor.

Ancak, 50 yaşın altındakiler için öncelik sırasının nasıl belirleneceğine dair detaylar henüz netleşmiş değil.

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İşçi Partisi'nden çağrı

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, hükümetin aşılama programının takvimini öne çekmesini memnuniyetle karşıladı ancak öncelikli grupların tamamlanmasının ardından sıralamanın meslek gruplarına göre yapılması çağrısında bulundu.

Parti'nin Sağlık Sözcüsü Jonathan Ashworth, "Kısıtlamalar sırasında evde kalamayan öğretmen, polis ve diğer kritik sektörlerde çalışanların kendilerine sıranın ne zaman geleceğini sormaları son derece makul. Hükümetin bir sonraki aşamada önceliği meslek gruplarına göre belirlememesi halinde, bunun nedenlerini açıklaması gerekir" dedi.

Ashworth ayrıca, aşılama programının bulaş zincirini kırmak için daha güçlü önlemlerle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Ashwoth, bu önerisine örnek olarak kendini tecrit etmek zorunda olanlara "makul mali destekler" verilmesi, maske kullanımıyla ilgili tavsiyelerin güncellenmesi ve işyerlerinde havalandırma standartlarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri sıraladı.