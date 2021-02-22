İtalya'nın Kongo Büyükelçisi Luca Attanasio saldırıda öldü

Övgü Pınar

Roma

Kaynak, EPA

İtalya'nın Kongo Büyükelçisi Luca Attanasio'yu taşıyan konvoya saldırı düzenlendi. Saldırıda, Büyükelçi Attanasio ve bir İtalyan güvenlik görevlisi öldü.

İtalya Dışişleri Bakanlığı saldırıyı ve can kayıplarını doğruladı. 44 yaşındaki evli ve üç çocuk babası Büyükelçi Attanasio'nun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Goma kentinde aracına düzenlenen saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

İtalyan basınına göre saldırı, ülkedeki Birleşmiş Milletler barış gücünün (MONUSCO) konvoyuna düzenlendi.

Konvoyda AB delegasyonu da bulunuyordu. İtalyan basını, saldırının bir kaçırma girişimi olabileceği yönünde iddialara da yer verdi.

Kaynak, Reuters

Saldırı sonrası İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Brüksel ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönmeye karar verdi.