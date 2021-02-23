Gürcistan'da ana muhalefet lideri Nika Melia gözaltına alındı, protestolar büyüyor

Gürcistan'da ana muhalefet lideri Nika Melia, yüzlerce polisin parti merkezine düzenlediği baskında gözaltına alındı. Melia'nın destekçileri muhalif liderin derhal serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi talebiyle hükümet binaları önünde gösteriler düzenliyor. Muhalifler ayrıca parlamento önünce çadırlar kurdu.

Muhalefet partileri Melia'nın gözaltına alınmasını protesto için büyük çaplı gösteriler düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Kefalet ücretini ödememişti

Sabahın erken saatlerinde Birleşik Ulusal Hareket'in Tiflis'teki genel merkezine çatıdan giren özel kuvvetlerle, Melia'ya destek için binada bulunan diğer muhalefet partilerinin temsilcileri ve kalabalık arasında arbede yaşandı.

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Polisin Melia'nın bulunduğu odaya girmesini engellemek için kapıya dolap ve başka eşyaları dayayan kalabalığa karşı biber gazı kullanıldı. Ardından polis, Melia'yı gözaltına aldı.

Meclisi boykot eden muhalefet, seçimlere hile karıştırıldığını iddia ediyor.

Başbakan Giorgi Gakharia istifa etmişti

Gürcistan'da Ekim ayında yapılan seçimlerden bu yana protesto gösterileri yapılıyor.

Muhalefet, iktidarın seçmenlere gözdağı verdiğini söylüyor ve Parlamento'yu boykot ediyor.

Dün parlamentodan güven oyu olan yeni Başbakan Irakli Garibaşvili ise Melia'nın gözaltına alınması gerektiğini belirterek onun için "Adaletten kaçamaz" demişti.