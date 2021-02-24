Gerard Depardieu hakkında tecavüz soruşturması

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Avukatı, Depardieu'nün suçlamaları reddettiğini söylüyor

Fransız aktör Gerard Depardieu hakkında, üç yıl önce evinde bir oyuncuya tecavüz ettiği suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Olayın Paris'te Ağustos 2018'de gerçekleştiği belirtiliyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Depardieu'nün avukatı ise suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ve bunun kamuoyuyla paylaşılmasının bir hata olduğunu söyledi.

Fransız sanat dünyası son dönemde ünlü simalara yönelik bir dizi cinsel istismar suçlamalarıyla çalkalanıyor.

Birkaç hafta önce de Fransa'da, siyaset bilimci Olivier Duhamel'in üvey oğluna cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden bir kitabın yayımlanması birçok istifaya neden olmuştu.

Ülkenin en ünlü aktörlerinden 73 yaşındaki Depardieu hakkında aynı suçla ilgili başlatılan ön soruşturma 2019'da, yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Fakat ön soruşturma geçen yaz tekrar başlatıldı ve Salı günü resmen bir soruşturmaya dönüştü.

Suçlamaları yönelten kadının avukatı Elodie Tuaillon-Hibon, müvekkilinin özel hayatına saygı gösterilmesini talep etti.

Gerard Depardieu kimdir?

Beyaz perdede dev gövdesiyle narin şahsiyetlere bürünebilen bir oyuncu olan Depardieu bugüne kadar 170 civarında filmde rol aldı.

1990'da Cyrano ile Cannes'da en iyi oyuncu ödülünü aldı ve Oscar'a aday gösterildi.

Son yıllarda Fransız vergi yasalarını protesto ederek Belçika'ya taşınması ve Rus vatandaşlığı almasıyla gündeme geldi.