Fotoğraflarla: Etna Yanardağı’ndaki patlamalar Sicilya gecelerini aydınlatıyor

Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna'da sık sık patlamalar yaşanıyor.

En son büyük patlama ise 1992'de meydana gelmişti.

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Dağdaki patlamalar son on yıllarda nadiren hasar veya yaralanmaya yol açıyor ve yetkililer son patlamada da bu durumun değişmediği düşüncesinde.