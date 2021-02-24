İtalya, Kongo Büyükelçisi Luca Attanasio'nun öldürüldüğü saldırı için BM'den açıklama istedi

Övgü Pınar

Roma

Kaynak, Reuters

İtalya hükümeti, Pazartesi günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio'nun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'den (BM) açıklama istedi. Saldırı, Afrika kıtasının ve dünyanın en tehlikeli parklarından biri olarak görülen Virunga Ulusal Parkı yakınlarında düzenlenmişti.

Luca Attanasio, BM Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait bir proje kapsamında ülkenin doğusunda seyahat ederken Goma kenti yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Saldırıda, Attanasio'nun korumalığını yapan İtalyan jandarma Vittorio Iacovacci ile Kongolu şoför Mustapha Milambo da yaşamlarını yitirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio saldırıyla ilgili olarak bugün parlamentoya bilgi verdi.

Di Maio, saldırının WFP tarafından düzenlenen bir misyon sırasında meydana geldiğini; bu nedenle hem BM Genel Sekreterliği'nden hem de WFP'den olayla ilgili soruşturma ve detaylı bir rapor talep ettiğini açıkladı.

43 yaşındaki İtalyan Büyükelçi ile 30 yaşındaki koruması Vittorio Iacovacci'nin cenazeleri dün İtalya'ya getirildi. Cenazelerin, otopsi işlemlerinin ardından devlet töreni sonrası toprağa verilmesi planlanıyor.

'Zırhlı aracı yoktu' iddiası yalanlandı

Saldırının ardından İtalyan basınında yayımlanan ilk haberlerde İtalyan büyükelçinin bir zırhlı araç talep ettiği ancak bürokratik işlemler gereği bu aracın henüz tahsis edilmediği öne sürülmüştü. Di Maio parlamentodaki konuşmasında bu iddiayı yalanladı:

"Kinşasa büyükelçiliğimizin iki adet zırhlı aracı var. Büyükelçi de kentte ve ülke çapındaki gezilerinde bu araçları kullanıyordu ve kendisine en az bir jandarma eşlik ediyordu. Ancak Kinşasa ile Goma (saldırının gerçekleştiği bölge) arası yaklaşık 2500 km. Büyükelçi ve jandarma bu nedenle BM protokollerine güvendiler.

"BM onları Kinşasa'dan bir Monusco (BM'nin Kongo'daki barış gücü) uçağıyla aldı ve Goma'ya götürdü. Misyon, BM davetiyle düzenlendi. Otomobille yapılan yolculuk da WFP organizasyonuyla gerçekleşti.

"WFP ve BM'den, alınan güvenlik tedbirlerinin ve bu kararların kime ait olduğunun açıklığa kavuşturulması için soruşturma açılmasını talep ettik."

İtalya Dışişleri Bakanı'nın verdiği bilgiye göre, 6 kişilik silahlı bir grup yola barikat kurarak ve havaya ateş açarak WFP konvoyunu durdurdu ve konvoydakileri araçlarından indirdi. Bu sırada yaklaşık 1 km mesafede olan Kongolu askerler ve Virunga Ulusal Parkı bekçileri silah sesleri üzerine bölgeye gitti.

Şoförlerden birini burada öldüren saldırganlar konvoydaki diğer kişileri kaçırmak üzere ormanlık alana sürüklemeye başladı. Güvenlik güçlerinin silahlarını bırakmaları çağrısı yaptığı saldırganlar ateş açarak büyükelçi ile korumasını da vurdu. Jandarma görevlisi burada hayatını kaybederken Kongolu güvenlik güçlerinin hastaneye kaldırdığı büyükelçi de kurtarılamadı.

Dünyanın en tehlikeli parklarından

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Virunga Ulusal Parkı, Afrika kıtası ve dünyanın en tehlikeli parklarından biri olarak görülüyor. İtalyan basını da, saldırıyla ilgili yorumlarında büyük bir güvenlik açığı olduğuna yönelik değerlendirmelere yer verdi.

Kongo'nun doğusunda, Ruanda ve Uganda sınırında bulunan Virunga Ulusal Parkı bölgesinde onlarca aktif silahlı örgüt faaliyet gösteriyor.

İtalyan basını bu bölgede, birçok ülkeden ve farklı etnik gruplardan örgütlerin yanı sıra IŞİD bağlantılı cihatçı grupların ve suç çetelerinin de faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Kaynak, AFP

Kongo, Ruandalı FDLR örgütünü suçladı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Pazartesi günkü saldırıdan Ruandalı Hutu etnik grubundan Ruanda'nın Kurtuluşu için Demokratik Güçler (FDLR) örgütünü sorumlu tuttu ancak FDLR bu iddiayı yalanladı.

Kongo hükümeti, İtalyan büyükelçinin bölgede ziyarette bulunduğundan yerel yetkililerin haberdar edilmediğini ve bu nedenle güvenlik önlemi alınmadığını da kaydetti.