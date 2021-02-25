Lady Gaga'nın köpeklerini gezdiren görevli vuruldu, iki köpeği kaçırıldı, getirene 500 bin dolar ödül vaat edildi

Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın Fransız buldoğu cinsi köpeklerini dolaştırmaya çıkaran görevli silahla vuruldu, iki köpeği ise kaçırıldı.

Gerçek adı Stefani Germanotta olan ancak Lady Gaga ismini kullanan sanatçı, Koji ve Gustav adındaki çalınan iki köpeğini geri getireceklere 500 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.