Nijerya'da yatılı okula saldırı: 'Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı'

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde silahlı kişiler bir yatılı okula saldırı düzenledi. Yüzlerce kız öğrencinin kaçırıldığı bildiriliyor.

Bir öğretmen BBC'ye, bugün yerel saatle 01.00'de düzenlenen saldırının ardından en az 300 öğrencinin akıbetinin bilinmediğini söyledi.

Bu öğretmen, okula pikap ve motosikletleriyle gelen silahlı kişilerin ortaokul öğrencilerini araçlara bindirdikten sonra kaçtığını, saldırganlardan bazılarının üniformalı olduğunu anlattı.