Amazon ormanlarında yerlilerin yaşadığı koruma altındaki alanlar Facebook'ta satışa çıkarıldı

Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarında yerlilerin yaşadığı koruma altındaki alanların sosyal ağlarda satışa çıkarıldığı tespit edildi. Ormanlık alanları işgal ederek ağaçları yakan kişiler, bu alanları tarım arazisi olarak satışa çıkarıyor. BBC Brasil'in özel araştırması...

Sosyal medya devi Facebook yerel yetkililerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu söylese de arsa satışlarını kendi kararıyla engellemeye sıcak bakmıyor.

Ancak Facebook kendi bünyesindeki satış alanında alıcıların ve satıcıların "yasa ve düzenlemelere uygun hareket etmesi gerektiğini" de ekliyor.

Kaninde adlı çevreci sivil toplum örgütünün yöneticisi Ivaneide Bandeira, "İstilacılar kendilerini o kadar güçlü görüyor ki Facebook'tan yasadışı toprak satışı yapmaktan utanmıyorlar" dedi.

Tapusuz topraklar

Facebook'ta Marketplace bölümünde "orman", "balta girmemiş orman", "ağaç" gibi kelimeleri Portekizce yazan herkes Amazon ormanlarının yayıldığı alanlardan bazı toprakların satışa çıkarıldığını görebiliyor.

Listelenen bazı arsalar, uydu görüntüleri ve GPS koordinatlarıyla da destekleniyor.

Üstelik sosyal medyadaki bu satıcıların birçoğu ellerinde bir tapu olmadığını kabul ediyor.

'Burada risk yok'

Fabricio Guimarães, toprak satmak için Facebook'un Marketplace uygulamasına başvuran kişilerden birisi. Kendisi satmaya çalıştığı toprağı tanıtırken gizli kamera ile görüntülendi.

Fabricio yerlilerden aldığı toprağı, alış fiyatının üç katına, yaklaşık 35 bin dolara (yaklaşık 260 bin TL) satıyor.

Kendisi bir çiftçi değil. Şehirde bir işi var. Yağmur ormanlarındaki satılık toprakları bir yatırım fırsatı olarak görüyor.