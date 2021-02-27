ABD teşvik paketi: 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketine Temsilciler Meclisi'nden onay

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Pakette asgari ücretin saatlik 7,5 dolardan 15 dolara çıkarılması da öngörülüyor

ABD Başkanı Joe Biden'in, koronavirüs salgını döneminde zora giren ekonomiyi canlandırmak için açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi, Temsilciler Meclisi'nden onay aldı.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde, 2 üye hariç tüm Demokratlar pakete destek verirken, Cumhuriyetçiler pakete karşı çıktı. Paket 212'ye karşı 219 oyla kabul edildi.

Tasarı bundan sonra Senato'da oylanacak. Oylamanın gelecek hafta yapılması bekleniyor.

100 üyeli Senato'da 50 Cumhuriyetçi 48 Demokrat ve 2 bağımsız senatör bulunuyor. Bu bağımsız senatörlerin yasama süreçlerinde genellikle Demokratlarla birlikte hareket etmesi nedeniyle oylamalarda eşitlik olması ihtimali yüksek.

Salt çoğunluğun yeterli olmasının beklendiği oylamada, çoğunluk sağlanamazsa karar yetkisi Başkan Yardımcısı Kamala Haris'te bulunuyor.

Biden "Amerika'yı kurtarma paketi" adını verdiği teşvik için iki partinin de desteğini istemişti.

Ancak Cumhuriyetçiler teşvik paketinin "gereksiz büyük" ve "Demokratların öncelikleriyle dolu olduğunu" savunuyor.

Paketle kabaca aşılama ve test merkezlerinin sayısının artırılması ve ekonominin istikrara kavuşturulması hedefleniyor.

ABD'de salgın sürecinde yaklaşık 10 milyon kişinin işini kaybetmesiyle işsizlik yüzde 10'lara yükseldi.

Ülkede koronavirüs kaynaklı ölümler de 500 bini aştı. ABD dünyada da en fazla vakanın görüldüğü ülke.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, ABD Başkanı Biden, kar fırtınası nedeniyle çok sayıda kişinin elektriksiz ve zor durumda kaldığı Teksas'ı ziyaret etti

Pakette neler var?

Paketin Senato'dan da onay alması halinde ailelere toplam bir trilyon dolar yardım dağıtılacak, tüm Amerikalılara 1400'er dolar verilecek.

Pakette koronavirüsle mücadeleye 415 milyar dolarlık kaynak aktarılması, küçük işletmelere de 440 milyar dolarlık destek sağlanması öngörülüyor.

Pakette yer alan diğer teşvikler şöyle:

İşsizlik yardımlarının Ağustos ayı sonuna kadar uzatılacak

18 yaş altı çocuğu bulunan ailelere 1 yıl her ay yardım yapılacak

Covid-19 aşı ve test imkanlarının artırılmasına 70 milyar dolar ayrılacak

Okul ve üniversitelerin yeniden açılması için finansal destek verilecek

Küçük işletmelere ve belirlenecek bazı sektörlere hibeler dağıtılacak

Yerel yönetimlere finansal destek verilecek

Pakette ayrıca asgari ücretin saatlik 7,5 dolardan 15 dolara çıkarılması da öngörülüyor ancak bu maddenin Senato'da anlaşmazlığa neden olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Biden, seçim kampanyasında, salgını sona erdireceği vaadinde bulunmuştu.