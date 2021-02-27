LeBron James ile Zlatan İbrahimoviç arasında 'Futbola siyaset karışır mı?' tartışması

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Basketbol yıldızı LeBron James ile İsveçli futbol efsanesi Zlatan İbrahimoviç arasındaki 'Futbola siyaset karışır mı?' tartışması sürüyor.

LeBron James, İbrahimoviç'in "Siyasetten uzak dur" sözlerine sessiz kalmadı.

İbrahimoviç bir televizyon röportajında James gibi spor figürlerinin 'siyasete bulaşmaması gerektiğini', bu durumun 'iyi görünmediğini' söylemişti.

James ise "Yanlış gördüğüm şeyler hakkında hiçbir zaman susmayacağım" karşılığını verdi.

İbrahimoviç'in geçmişte İsveç'te ırkçılık hakkında yaptığı eleştirilere atıfta bulunan James, "Bulaşmak için yanlış adamım… Ödevimi yapıyorum" dedi.

İbrahimoviç, İsveç'te Discovery+ kanalı ile UEFA'ya verdiği röportajlarda sporda yıldız isimlerin siyasi aktivizm yapmasını eleştirip şu yorumu yaptı:

"Neyde iyiyseniz onu yapın. Ne yapıyorsanız, bulunduğunuz kategoride yapın. Ben futbol oynuyorum çünkü en iyi yaptığım şey futbol oynamak, politikacı değilim. Politikacı olsaydım siyaset yapardım.

"Bu ünlü olan kişilerin ünlü olduktan ve belli bir statüye geldikten sonra yaptıkları ilk hata. Bana göre bazı konulardan kaçınmak daha iyi, en iyi olduğunuz şeyi yapın çünkü aksi halde iyi görünmeyecektir."

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'Sporla yetinmeyeceğim'

Takımı LA Lakers, Portland Trail Blazers'ı Cuma günü yendikten sonra James'in İbrahimoviç'e verdiği yanıt da tavrını açıkça ortaya koyuyordu:

"Yanlış olan şeylerle ilgili hiçbir zaman susmayacağım. Halkımla ilgili, eşitlikle, toplumsal adaletsizlikle, ırkçılıkla, seçmenlerin sistematik olarak sindirilmesiyle, toplumumuzda yaşananlarla ilgili konuşan biriyim.

"Asla yalnızca sporla yetinmeyeceğim çünkü bu platformun ve sesimin ne kadar güçlü olduğunun farkındayım."

James, futbol yıldızlarının sıklıkla ırkçılık karşıtı söylemlerde bulunması nedeniyle İbrahimoviç'in açıklamalarını da 'kafa karıştırıcı' bulduğunu ifade etti:

"İsveç'te aynı konuları konuşan da kendisiydi. Soyadı geleneksel İsveç soyadı olmadığı için sahaya çıktığında bir takım ırkçılık olduğunu hissettiğini söyledi."

İbrahimoviç, 2018 yılında Fransız Canal+ kanalına verdiği röportajda, İsveçli diğer futbolculara yapılan muamelenin aynısını görmediğini ifade etmiş ve "Bu ırkçılıkla ilgili bir mesele. Irkçılık olduğunu söylemiyorum, ama üstü kapalı ırkçılık olduğunu söylüyorum" demişti.

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Aralık ayında da BBC'ye konuşan İbrahimoviç, yine futbolda ırkçılığı eleştirmişti.

Ocak ayında ise İbrahimoviç, Inter Milan'da oynayan Belçikalı siyah futbolcu Romelu Lukaku'ya karşı ırkçı ifadeler kullandığı eleştirilerini reddedip Twitter hesabından "Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yoktur" yazdı.

LeBron James de siyasi aktivizmiyle ilgili daha önce bazı eleştiriler aldı.

LeBron James, sistematik ırkçılığı protesto için diz çökülerek yapılan eylemlerle ilgili eski ABD Başkanı Donald Trump ile karşı karşıya gelmişti.

Fox News'te çalışan gazeteci Laura Ingraham da LeBron James'e "Kapa çeneni ve topunu sür" demişti.

Yaklaşık 20 yıldır futbol oynayan 39 yaşındaki Zlatan İbrahimoviç, dünyanın en iyi golcülerinden biri olarak anılıyor.