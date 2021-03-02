Covid: İngiltere 379 hanede, koronavirüsün Brezilya varyantının kimde görüldüğünü tespit etmeye çalışıyor

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İngiltere'nin güneydoğusundaki South Gloucestershire bölgesinde Brezilya kökenli koronavirüs varyantının kimde görüldüğüne dair araştırma 379 haneye odaklandı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, testi yapan kişinin tespit edilememe nedeninin, örneği gönderirken adını ve iletişim bilgilerini paylaşmaması olduğunu, bunun testlerin yalnızca yüzde 0,1'inde görüldüğünü söyledi.

Yetkililer South Gloucestershire'daki beş mahallede yaşayan herkesin, semptom göstermeseler bile test yaptırmasını istedi.

İngiltere'deki koronavirüs testleri, virüslerin genom haritalarının çıkarılması için kapsamlı bir test merkezine gönderiliyor.

Bu merkezde Şubat ayında kimliği belirsiz bir kişide Brezilya varyantlı bir virüs tespit edilmişti.

Ülkede daha önce beş kişide Brezilya varyantı görülmüş fakat bunlar birbirleriyle bağlantılı kişiler çıkmıştı. Şu an aranan kişinin bu kişilerle temaslı bir kişi olmaması, virüsün ülkede dolaşımda olabileceği endişelerini artırıyor.

Yetkililer bu yüzden o kişiyi bularak virüsün ona kimden geçtiğini tespit edip, varyantlı virüsün tüm temaslı ağını geç olmadan ortaya çıkarmak ve yayılmasını geç olmadan durdurmak istiyor.

İlk araştırmalar Brezilya varyantındaki mutasyonların virüsü iki kata kadar daha bulaşıcı kılabileceğini ve önceden geçirilen Covid-19 hastalığı sayesinde oluşan bağışıklıktan etkilenmeyebileceğini ortaya koymuştu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkedeki aşıların henüz bu varyanta karşı test edilmediğini söyledi.