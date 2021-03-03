Fotoğraf altı yazısı,

İniş sırasında Jezero Krateri'nden bir başka görüntü. Uzay aracı bu alanın ortasının hafif solunda kalan noktaya indi. Kraterde milyarlarca yıl önce bir göl olduğu düşünülüyor. Sağdaki yükselti, burada göle akan eski bir nehrin yarattığı deltanın kalıntısı. Bu deltadan alınacak kaya ve toprak örnekleri tüplere konularak yere bırakılacak. Daha ileri tarihlerde Mars'a inecek bir araç da onları toplayıp Dünya'ya getirecek.