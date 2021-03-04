İngiltere'de kalkıştan önce hızlı trenin üzerinde fark edilen kedi, 2,5 saatte indirildi

Kaynak, NETWORK RAIL

İngiltere'de Londra-Manchester seferini yapmaya hazırlanan hızlı trende, kalkıştan önce bir vagonun üzerine çıkan kedi, 2,5 saatlik bir çabayla kurtarıldı.

Kedi, Euston İstasyonu'nda kalkıştan yarım saat önce fark edildi.

Tekir kedi aşağı indirilemeyince yolcular başka bir trene aktarıldı.

Kedi, istasyon personelinin vagonun tavanına çıkardığı kovayla aşağı indirildi.

İstasyon personeli kedinin kurtarıldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi paniğe kapılmadan istasyon içinde dolanmaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak, NETWORK RAIL

'Dokuz canından biri kullanmak zorunda kalmamasına sevindik'

Kedinin hızla giden trenden düşme riskinin yanı sıra 25 bin volt elektriğe çarpılma riski de vardı.

Bu trenin hızı saatte 200 kilometreyi aşıyor.