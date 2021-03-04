Papa Francesco: Tarihte ilk kez Katolik Kilisesi lideri Irak'a gidiyor, gezinin sloganı 'Hepiniz kardeşsiniz'

Övgü Pınar

Roma

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bağdat'ta Papa Francesco'yu karşılamak için hazırlık yapılıyor

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, yarın üç günlük bir ziyaret için Irak'a gidecek. Daha önce hiç bir Papa, Irak'ı ziyaret etmemişti. Ziyaretin sloganı, İncil'den alıntıyla "Hepiniz kardeşsiniz" olarak belirlendi.

Irak ziyareti, Papa Francesco'nun, 2013'te bu göreve gelmesinden bu yana 33'üncü, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ise 15 aydır yaptığı ilk yurt dışı gezisi olacak.

Vatikan tarafından Irak gezisiyle ilgili hazırlanan belge ve açıklamalarda da sıklıkla, Irak'ın "tek tanrılı üç dinin babası İbrahim'in toprakları" olduğuna vurgu yapılıyor. Papa'nın bu gezide bu dinlerin ortak bir aileye ait olduğu ve tüm inananların kardeş olduğu mesajı vermesi bekleniyor.

Irak gezisi, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında dinler arası diyaloğu artırma çabasının devamı olarak görülüyor. Gezi ayrıca, Irak'ta 2003'ten bu yana sayıları çok azalan Hristiyan nüfus özelinde Ortadoğu'daki Hristiyanlara moral desteği olarak da değerlendiriliyor.

Net sayılar kesin olarak bilinmese de Katolik Kilisesi vakıflarının verilerine göre Irak'taki Hristiyan nüfusun 2003'ten bu yana 1-1,4 milyondan 300-400 bine indiği hesaplanıyor.

Papa Francesco'nun Irak'ta Bağdat, Necef, Ur Ovası, Erbil, Musul ve Karakuş'u ziyaret etmesi planlanıyor.

Şii lider El Sistani'yle görüşecek

Papa'nın gezisi, yarın Bağdat'ta Irak Başbakanı ve Cumhurbaşkanı'nın da aralarında bulunduğu yetkililerle görüşmelerle başlayacak.

Ardından, 2010'da IŞİD saldırısında 48 kişinin hayatını kaybettiği Sayidat El Nejat Katedrali'nde Hristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek.

Papa'nın Irak'ta en merakla beklenen görüşmelerinden biri ise Cumartesi günü planlanıyor. Papa Cumartesi günü Necef'e geçerek Şii lider Ayetullah Ali el Sistani ile görüşecek.

Vatikan'a yakın kaynaklar bu görüşmede, Papa'nın daha önce Sünni İslam için önemli bir otorite kabul edilen Mısırlı El Ezher İmamı Ahmed El Tayyib'le yaptığı gibi kardeşlik mesajı verilen bir ortak belge imzalanmasının umulduğunu belirtiyor.

Ancak ortak bir metin yerine iki dini liderden sözlü bir açıklama gelmesi de muhtemel. Her halükarda bu görüşmenin tarihe geçeceği konusunda görüş birliği hakim.

90 yaşındaki El Sistani ile 84 yaşındaki Papa'nın görüşmesi resmi programda yarım saat kadar öngörülüyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ziyareti öncesinde Necef'te de Papa Francesco ile Şii lider El Sistani'nin posterleri asıldı

Ur Ovası'nda dinler arası toplantı

Papa bu görüşmenin ardından, İbrahim Peygamber'in doğum yeri olduğuna inanılan Ur Ovası'na gidecek ve burada dinler arası bir toplantıya katılacak. Bu toplantıda "İbrahim'in çocukları" adlı bir dua planlanıyor.

Pazar günü ise Papa Erbil'e geçerek Irak Kürdistan Özerk Bölgesi yönetimiyle bir araya gelecek.

Ardından Musul'da 2014-2017 arasında çeşitli saldırılarda yıkılan kiliselerin yer aldığı, "4 Kilise Meydanı"nda savaş mağdurları için dua edecek.

Papa Musul'un ardından, Irak'ta Hristiyan nüfus oranı en yüksek olan ve 2014'te IŞİD tarafından yaklaşık iki yıl boyunca işgal edilen Karakuş kentine gidecek. Karakuş'ta IŞİD tarafından tahrip edildikten sonra onarılan El Tahira Katedrali'ni ziyaret edecek.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Musul'da IŞİD'in saldırısına uğrayan El Tahira Katolik Kilisesi önünde gönüllüler Papa'yı karşılama provası yapıyor

Stadyumda ayin ve pandemi endişesi

Papa'nın Irak gezisinin basına açık son etkinliği, Pazar günü Erbil'de Franso Hariri Stadyumu'ndaki ayin olacak. Ayine Covid-19 tedbirleri gereği stadyum kapasitesinin altında katılımcı alınsa da bu etkinliğe yaklaşık 10 bin kişinin katılımı bekleniyor.

Papa Francesco'nun Irak gezisi, hem son haftalarda Bağdat ve Erbil gibi çeşitli kentlerde düzenlenen saldırılar hem de pandemi nedeniyle riskli olarak görülüyor.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, bunun Papa'nın bugüne kadarki en riskli gezisi olup olmadığı sorusuna yanıt verirken "En riskli seyahatler yarışına girmek istemem ama bunun en ilginçlerinden biri olacağını söyleyebilirim" dedi.

Bruni, "Böyle bir gezinin mümkün olduğu ilk an buydu" dedi ve Irak ziyaretinin "aciliyet" teşkil ettiğini söyledi. Sözcü, Iraklıların Papa'nın sevgisini hissetmesinin önemli olduğunu da belirtti.

Papa Francesco, Vatikan'da başlatılan aşı kampanyasında koronavirüse karşı aşı yaptırmıştı. Papa'ya Irak gezisinde eşlik edecek heyettekilere ve 75 kadar gazeteciye de aşı yapılması planlanıyordu.

Papa'nın Irak'ta katılacağı etkinliklerde pandemi önlemlerine dikkat edileceği, katılımcı sayısının düşük tutulacağı belirtilirken, uzmanlar Papa'nın geçeceği caddelerde kalabalıkların toplanması gibi olası durumlarda tedbirleri kontrol etmenin güçleşeceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan pandemi tedbirleri nedeniyle etkinliklerde katılımcı sayısının kısıtlanmasının güvenlik önlemleri almayı kolaylaştıracağını savunanlar da bulunuyor.

Papa İtalya-Irak uçuşlarını İtalyan havayolu şirketi Alitalia'yla, Irak içindeki uçuşlarını ise Irak Havayolları ve Irak'a ait helikopterle yapacak. Papa'nın karayoluyla yapacağı transferlerde ise zırhlı araç kullanması bekleniyor.

Papa'dan 'kardeşlik' mesajlı video

Gezi öncesi Vatikan tarafından bugün dağıtılan videoda Papa, Irak halkına seslenerek, "Irak'taki sevgili kardeşlerim, selamün aleyküm! Birkaç gün sonra nihayet aranızda olacağım" dedi.

Papa, "yıllar süren savaş ve terörizmin ardından Tanrı'dan af ve uzlaşı" dilemek için Irak'a gittiğini söyledi ve "Müslümanları, Yahudileri ve Hristiyanları tek bir ailede birleştiren İbrahim babanın adına, diğer dini geleneklerden kız ve erkek kardeşlerimizle de birlikte dua etmek ve birlikte yürümek arzusuyla geliyorum" diye konuştu.