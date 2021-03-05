Kıbrıs: Mayıs başında, İngiltere'den 'iki doz aşı olmuş' turistlere kapımız açık

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kıbrıs'a en çok turist İngiltere'den gidiyor

Kıbrıs Cumhuriyeti, Mayıs ayı başından itibaren İngiltere'den gelecek yolculara, iki doz aşısını da yaptırmış olmak koşuluyla kapılarını açacağını açıkladı. Fakat İngiltere hükümetinin yurt dışı seyahat sınırlamaları o tarihte hala devam ediyor olacak.

Rum yönetimi, 1 Mayıs itibarıyla her iki doz Covid aşısını da olmuş kişilere hiçbir sınırlama getirmeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Turizm Bakan Yardımcısı Savvas Perdios, Avrupa Tıp Kurumu tarafından onaylı aşılardan birinin her iki dozunu da vurulmuş olan İngiltere'den yolcuların ülkeye, test ya da karantina koşulu olmadan serbestçe girebileceklerini söyledi.

Bakan yardımcısı, buna karşılık, bu kişilerin ikinci doz aşıyı seyahatlerinden en az 7 gün önce olmuş olması gerektiğini ekledi.

Halen İngiltere'de kullanılan ve kullanılması beklenen Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca ve Moderna aşılarının üçü de Avrupa Tıp Kurumu tarafından onaylanmış aşılar.

Fakat yolcuların aşı olduklarını nasıl kanıtlayacakları henüz açıklanmış değil.

Kıbrıs'a her yıl en fazla İngiltere'den turist gidiyor.

İngiltere İstatistik Kurumu verilerine göre 2019 yılında ülkeden Kıbrıs'a bir milyonu aşkın yolculuk yapıldı.

Kıbrıs, 1 Nisan'dan itibaren de aynı koşulla İsrailli turistlere de kapılarını açıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Salgın önlemleri İngiltere'de yaşayanlar için yurt içi tatil ihtimallerini daha cazip hale getirdi

İngiltere'deki yurt dışı seyahat kısıtlamaları

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un açıkladığı takvime göre koşullar olumlu bulunursa yurt dışı seyahat yasakları en erken 17 Mayıs tarihinde kalkabilir.

Bunun olabilmesi ise koronavirüs salgınıyla ilgili, aşılama düzeyi ve farklı Covid-19 varyanlarının aşıya ne kadar dirençli ya da ne kadar bulaşıcı olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı.

Buna karşılık yurt içinde tatil sınırlamalarının, yine aynı faktörlere bağlı olarak, bir ayı aşkın bir süre önce kaldırılması planlanıyor.

İngiltere hükümeti, 12 Nisan'dan itibaren İngiltere'de yaşayanların, otelde değil ama müstakil evlerde tatil yapabileceğini açıkladı.

Talebin bu yıl çok yüksek olması nedeniyle, bu tür yurt içi tatil yerlerine gitmenin maliyetinin de hayli arttığı görülüyor.

Tüketici koruma örgütlenmesi Which tarafından Airbnb ve Vrbo platformlarında yapılan sınırlı bir araştırmai yurt içinde tatil amaçlı kiralık konaklama fiyatlarının Temmuz ve Ağustos ayları için geçen yıla göre yüzde 35 yüksek olduğunu ortaya koydu.