Kedilere bakmak için Fukuşima'yı terk etmeyen adam: Sakae Kato

Fukuşima'da 10 yıl önce yaşanan deprem ve nükleer felaketin ardından 160 bin kişi bölgeyi terk ederken Sakae Kato gitmeyi reddetti.

İnşaat sektöründe çalışan Kato, insanlar bölgeyi terk ederken yıkım için girdiği binalarda ölmüş kedilerle karşılaşınca bu kararı aldığını söylüyor.

Tokyo'nun 20 katı radyasyon bulunan bölgeyi terk etmesi için defalarca uyarılsa da bunlara kulak asmayan Kato, "Baktığım son kedi de öldükten sonra ben de ölmek isterim" diyor.