Meghan Markle'ın, Sarayla ipleri kopma noktasında getiren röportajı İngiltere basınında: 'Rol modeli mi, komplocu mu?'

İngiltere'de son yılların en tartışma yaratacak televizyon yayınına doğru geri sayım başladı.Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın, Amerikalı ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdiği röportaj Pazar akşamı Amerika'da hemen ertesi günde İngiltere'de yayınlanacak.

Ancak iki saatlik o röportaj ekseninde yapılan yorumlar, genç çiftin aldığı tavra ülkenin bakışı farklılık gösteriyor.

Ülke basınında Cumartesi günü konu ile ilgili yayınlanan farklı görüşteki yazılar da bu bölünmeyi ortaya koyuyor.

The Times gazetesinde röportajı ele alan bir yazı kaleme alan Janice Turner, genç neslin Meghan Markle'ı bir rol modeli ve hatta "şehit" olarak değerledirirken, yaşı ileri olan kesimin onu, daha büyük bir planın peşinde olan entrikacı biri olarak değerlendirdiğini yazdı.

Janice Turner'ın yazısından öne çıkan bazı satırlar şu şekilde:

"Kraliyet çemberi içinden bir kişinin ifadesine atıfla, Harry ve Meghan'ı Buckingham Sarayı balkonunda yakın bir zamanda görme düşüncesi bile zor. Doğacak çocukları Kraliçe ile tanışacak mı? Kardeşler bir daha neden konuşacak, ya da eşleri? Bir sonraki kraliyet cenazesi bir Brezilya dizisi olacak.

"Yayınlanan röportaj klibinde, Meghan, "her şeyi kaybetme anlamına gelse de" konuşmaktan bahsediyor. Ama bunlar asla onun kayıpları olmayacak, o ABD'ye dönerek zaten kazandı. Bu kayıplar Harry'nin, onun köprüleri tamamen kül olmuş durumda.

"Peki bu dağınıklığın suçlusu kim? Kim kime nasıl hata yaptı? Bu soruya vereceğini cevap muhtemelen, yaşınızla alakalı olacak. 40 yaşın üzerindeki çok kişi, Meghan'ı, asla İngiltere'de kalma amacı olmayan, ama kraliyet ailesinin parçası olmakla kazandığı ünü Los Angeles'ta kullanmayı amaçlayan, acımasız bir komplocu olarak görüyor.

'Jetimle dolaşıyorum ve oradan dünyayı kurtarıyorum'

"Boomer jenerasyonu (1946 ile 1964 arası doğan jenerasyon) Meghan'ı, deepfake bir Diana olarak görüyor. Galler Prensesi, yalnız bir evliliğe sürüklenmiş ve boşandıktan sonra da paparazzilere yem yapılmıştı. Peki Meghan'ın başına gelen en kötü şey neydi? Kafasına taktığı düğün tacı ile ilgili tartışmalar mı? Kraliyet ailesi annesi kucakladı. Kendi değişik babası düğüne katılmazken, Prens Charles, Meghan'a kilise içinde eşlik etti. Düğünü, Afrika ve Amerikan kültürlerinin kutlamasıydı ve İngiltere halkı büyük çoğunlukla bunu sevdi. Irkçılık, temel olarak sosyal medyanın karanlık yarıklarındaydı. Ona karşı olan temel ön yargı, bir Californiayalı olarak taşıdığı, 'jetimle dolaşıyorum ve oradan dünyayı kurtarıyorum' iki yüzlülüğü idi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kraliyet ailesi bir arada, 2018 yılı.

"Ama tıpkı 1980'de, Diana'ya aşkta hayal kırıklığına uğramışlar tarafından arka çıkıldığı gibi, genç kadınlar özellikle de siyah kadınlar Meghan'ı bir rol modeli ve hatta şehit olarak görüyor. Bunlar iç içe, ilham verebilmek için önce sıkıntı çekmelisin. Sonuç opsiyonel. Meghan'ın İngiltere'de girmek zorunda bırakılmış olması ve trajik prensi de kurtarmış olması, onların gözünde, İngiltere'de yerleşik düzenin ırkçılığının kanıtı. 11 odalı evinde ayrıcalıklı bir hayatı olan, zilyar poundluk Netflix anlaşmaları yapan Meghan, onların gözünde, sorgulanamaz.

Guardian gazetesinden siyah bir yazar olan Afua Hirsh'in konu ile ilgili yazısı ise, "Meghan Markle için İngiltere'den ayrılmış olmak giderek daha iyi bir karar gibi görünüyor olmalı" başlığını taşıyor.

Hirsh yazıda, İngiltere medyasında Markle'a karşı 'ırk eksenli' bir saplantı olduğunu ve son tartışmaların da bunu yeniden kanıtladığı görüşünü dile getiriyor:

'Aldığı kararın haklılığını ona tekrar tekrar kanıtlıyorlar.'

"Yayınlanacak Oprah Winfrey röportajında, Prens Harry'nin tarihin tekerrür ettiğini söylemesi şaşırtıcı değil. Benzer bir saplantı ve düşmanlaştırma stratejisinin annesi üzerinde uygulandığını da görmüştük. O zaman ve şu anda da burada dahiyane olan şey, tabloid gazeteler açısından, bunu başlatan oldukları gibi bundan en fazla nemalanan da onlar. Sonu olmayan haberler, tık sayısını ve gazete satışlarını artırıyor.

"Ancak, diğer üst düzey kraliyet üyelerinin keyfini sürdüğü kalkan gibi, Meghan'a kalkan olmak noktasında Saray'ın yapabileceği çok şey vardı. Cinsel taciz suçlamaları ile karşı karşıya olan Prens Andrew için, Saray'ın haber yönlendirme uzmanı, prensi suçlayan kişiyi itibarsızlaştırmak için internet trollerine bile başvurmaya çalışmıştı.

"Meghan'ı cinsel tacizle suçlayan birilerini itibarsızlaştırma düşüncesini kınarım, ancak böyle birileri de yok zaten. Meghan'ı, tıpkı diğer kraliyet ailesi üyelerinin defalarca yaptığı, Suudi Arabistan ziyareti için de kınardım. Ama oraya da hiç ayak basmadı.

"Tüm bunlar içinde en büyük ironi, elbette Meghan'ın İngiltere'den, Oprah röportajında daha net göreceğimizi düşünüyorum, hakkındaki zehirli ve ırk kökenli medya saplantısından uzaklaşmak için ayrılmış olması. Ama ona en temel insani beklenti olan özel hayat hakkını tanımayan medya, kendilerini yine aşarak, aldığı kararın haklılığını ona tekrar tekrar kanıtlıyorlar."

Daily Mail Meghan'ı övdüğü manşetleri hatırlatıyor

Daily Mail gazetesnde Sarah Vine imzasıyla yayımlanan makalede de, gazetenin Meghan hakkında attığı olumlu manşetlerden örnekler yer alıyor. Yazıda Prens Harry hedef alınıyor, ve "36 yaşında bir erkek değil, kızgın bir çocuk" ifadesi kullanılıyor.

Yazının son cümleleri şu şekilde:

"Windsor'lardan uzaklaşmak bir şey, çıkarken arkayı ateşe vermek başka bir şey. Son 70 yılında kendini ülkesine hizmet etmeye adamış Kraliçe'ye 'hizmet etme noktasında' ders vermek sadece saçma değil, onlarınkinin ne kadar kısa sürdüğünü düşünürsen, aynı zamanda aşırı küstahça.

"Bu üzüntü verici bir durum. Onların ve bu kurban hikayesine kanacağına şüphe olmayan hayranlarının, Oprah'la yapılan röportajı yaşadıkları çilenin, muzaffer intikamı olarak görecekler. Ama bunu gerçekte olduğu gibi görecek çok fazla kişi de bulunuyor: Hayal dünyasında yaşayan, kendi dramalarında sarhoş olmuş bir çiftin tek taraflı, abuk subuk konuşmaları."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Meghan ve Prens Harry'nin Archie ismin verdikleri oğulları 2019 yılında doğdu.

Oprah söyleşisinde neler var?

Hafta sonunda yayımlanacak olan Oprah Winfrey söyleşisinde Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın, görevlerinden çekilip Kuzey Amerika'ya göçmeden önce Kraliyet Ailesi içerisinde yaşadıklarıyla ilgili bir çok detayın yer alması bekleniyor.

CBS televizyonu tarafından yayınlanan 30 saniyelik tanıtım klibinde, Winfrey Düşes'e "Sarayın sizin bugün gerçekleri anlattığınızı duyacak olması konusunda neler hissediyorsunuz?" diye soruyor.

Meghan Markle da "Şirket (Konuşma dilinde Saray'ı kastederek) hakkımızda sürekli yalan haber üretilmesinde aktif bir rol oynuyorsa, bunca zaman sonra, bizden hala nasıl sessiz olmamızı bekleyebilirler, bilmiyorum" diye yanıt veriyor.

Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan Markle, 2020 yılının Mart ayında Kraliyet'in üst düzey mensuplarının üstlendiği görevlerinden çekildiler ve şu anda ABD'nin California eyaletinde yaşıyorlar.