MacKenzie Scott: Dünyanın en zengin kadınlarından milyarder yazar, fen öğretmeni Dan Jewett'la evlendi

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Dünyanın en zengin kadınlarından yazar MacKenzie Scott, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan boşandıktan iki yıl sonra, fen öğretmeni Dan Jewett'la evlendi. Jewett, Scott ve Bezos'un çocuklarının okulunda görev yapıyor. Scott, servetinin 4 milyar dolarını bağışlamıştı.

Scott'ın evliliği, bir grup hayırseverin bir araya gelerek oluşturduğu Giving Pledge isimli hayırseverlik oluşumunun internet sitesindeki değişim üzerine öğrenildi.

Yazarın bu sitede yer alan profilinde artık, evlendiği eğitimci Jewett'in de bağış vaadi yer alıyor.

Jewett, bu sitedeki bağış niyetine ilişkin mektubunda, "Elde ettiğim servetin büyük kısmını bağışlayacağımı belirttiğim bu mektubu yazmak garip. Çünkü hiçbir zaman, bir kısmını bağışlamam gerekeceğini hissedeceğim bir servet peşinde olmadım" dedi.

Jewett mektubunun devamında, "Mutlu bir tesadüf sonucu, tanıdığım en bonkör ve iyi insanlardan biri ile evlendim. Başkalarına yardımcı olacak müthiş bir finansal varlığı bağışlayacağımıza söz verdik" dedi.

Jeff Bezos da bu evlilikle ilgili yaptığı açıklamada, "Dan çok iyi biri, ikisi için de mutluyum" ifadesini kullandı.

Forbes dergisine göre, MacKenzie Scott'ın servetinin 53 milyar dolar civarında olduğu sanılıyor. Scott daha önce, bu servetin çoğunu bağışlayacağını açıklamıştı.

Scott'un bağış yaptığı kurumlar arasında aşevleri, yönetiminde kadınların olduğu yardım vakıfları ve siyah Amerikalıların gittiği üniversiteler yer alıyor.

Kaynak, Giving Pledge Fotoğraf altı yazısı, MacKenzie Scott ve Dan Jewett

Scott dünyanın en zengin 22. insanı konumunda

Bezos ile 25 yıl evli kalan Scott, eski eşinin 1994 yılında Amazon'u kurma sürecinde de birlikte çalıştı.

İki romanı bulunan Scott'un, Amazon yazarlar profilinde artık, "Seattle'da eşi Dan ve dört çocuğu ile birlikte yaşıyor" ifadesi var.

Scott ve Bezos 2019 yılında boşandığında, şirketin hisselerinin % 4'ü Scott'a geçti.

Scott mevcut serveti ile şu anda dünyanın en zengin 22. insanı, Jeff Bezos ise 177 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında.

Scott, boşandıktan kısa bir süre sonra milyarder yatırımcı Warren Buffett ile Microsoft'un eski patronu Bill Gates ile eşi Melinda'nın kurduğu "Giving Pledge" adlı vakıf ile anlaşmıştı.

Vakıf, varlıklı kişilerin servetlerinin çoğunu yardım kuruluşlarına bağışlamaları için kampanya yürütüyor.

Scott'un aksine, Bezos, "Giving Pledge" adlı vakıfla anlaşma imzalamadı.