Laboratuvarda üretilen etler iklim değişikliğine çare olabilir mi?
Laboratuvarda üretilen etler iklim değişikliğine çare olabilir mi?
Et ve süt ürünlerinin üretimi, önemli miktarda sera gazı salımına yol açarak iklim değişikliğine katkıda bulunuyor.
Peki araştırmacıların laboratuvarlarda et üretme girişimleri bu soruna bir çare olabilir mi?
BBC'den Mara Morrison uzmanlara sordu.
Hayvancılık: Balıkesir'de hayvancılıkla geçinen köylüler yem fiyatlarından şikayetçi
Hayvancılık, Türkiye'nin yapısal olarak sorunlu sektörlerinden biri. Balıkesir'de hayvancılıkla geçinen köylüler, hayvan yetiştiriciliğinin içinde bulunduğu şartları anlattı.