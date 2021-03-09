Meghan Markle neden Prenses Diana ile karşılaştırılıyor?

Megan Lawton

Newsbeat

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Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan'ın, ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri sansasyon yaratan söyleşisi, birçok nedenden ötürü önemliydi ve bunlardan biri, Prenses Diana'dan kaç kez bahsedildiğiydi.

Meghan Markle, Diana'nın bir arkadaşıyla Kraliyet Ailesi'ne katılmanın yarattığı baskılar hakkında konuştuğunu söyledi, "Çünkü ... içerinin gerçekte nasıl olduğunu daha iyi kim anlayabilir?"

İki kadının Kraliyet Ailesi'ndeki deneyimleri arasında benzerlikler çizildi.

Prens Harry söyleşide, Meghan'la birlikte Kraliyet Ailesi'ndeki rollerinden çekilmeden önce "tarihin kendini tekerrür etmesinden korktuğunu" söyledi.

Ve İngiltere'deki bazı tabloid gazetelerinin eşine olan yaklaşımını, Diana'ya olan yaklaşımla ilk kez karşılaştırmıyor.

Basında çıkan haberlerin iki yüzü

Prenses Diana, dünyanın en ünlü kadınlarından biri olarak görüldü ve gazetelerde hem hayır işleriyle hem de özel hayatıyla manşetlere taşındı.

Kraliyet muhabiri Katie Nicholl, BBC'nin Newsbeat programına verdiği röportajda, "Diana, Kraliyet Ailesi'nden başka hiç kimsenin gelmediği kadar bir ikon haline geldi. Dünya çapında tanıyordu, uluslararası üne sahipti."

Ancak Katie, gördüğü ilginin her zaman olumlu olmadığını ekliyor.

"Diana, basında eleştirildi. O dünyadaki en ünlü kişiydi ve paparazziler, Prens William ve Harry'nin hayatlarında sürekli varlardı."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Prenses Diana, Harry ve William'ı okula götürüyor (1995)

Gazeteci James Brookes da aynı fikirde.

"Bazen basınla çok iyi bir ilişkisi oluyordu ve onun tarafında yer alıyorlardı. Diğer zamanlarda çok müdahil olduğu gerekçesiyle basından şikayet etti. Bu karmaşık bir ilişkiydi."

Daha sonraki yıllarda Diana, basına kişisel röportajlar verdi ve bu da bazılarının aleniyeti ve ilgiyi teşvik ettiğini söylemesine neden oldu.

Meghan, Kraliyet Ailesi'ne katıldığında kişisel blogunu kapattı ve bundan önceki röportajlarının çoğu hayır işleri hakkındaydı.

Yine de Katie bazı kişilerin Meghan ve Harry'nin kendileriyle çeliştiğine inandığını belirtiyor.

'Sessiz hayatı sorgulamak'

Ocak 2020'de çift, basının üzerlerine tuttuğu spot ışıkları ile debelendikten sonra üst düzey kraliyet görevlerinden ayrılacaklarını açıkladı.

Kanada'ya ve ardından ABD'nin California eyaletine taşındılar ve kısa süre önce Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olarak İngiltere'ye geri dönmeyecekleri açıklandı.

Ancak Katie, "[ABD'ye taşındıklarından beri] hayatları hakkında İngiltere'deyken olduğundan çok daha fazlasını gözler önüne serdiklerini" söylüyor.

Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden ayrıldıklarından beri çift Spotify'da bir podcast yayınladı, Netflix ile bir anlaşma imzaladı ve James Corden ve Oprah Winfrey'ye röportajlar verdi.

Katie ekliyor:

"İnsanlar sakin bir yaşam istedikleri için taşınan bir çifti sorguluyor, 'Neden James Corden ve Oprah Winfrey'e yaranmaya çalışıyorlar ve oğulları hakkında ayrıntıları açıklıyorlar?'"

"Harry ve Meghan'ı İngiltere'deyken hiç görmedikleri kadar gören pek çok insan için, İngiltere'den ve medyanın ilgisinden kaçtıkları fikri doğru gelmiyor."

Harry, Oprah'a Netflix ve Spotify anlaşmalarının hiçbir zaman planın bir parçası olmadığını, ancak ailesinin 2020'nin başlarında ona verdiği "mali desteği kestiklerini" söyledi.

Prenses Diana'nın ölümü ve paparazziler

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Diana dünyada en fazla fotoğrafı çekilen kadındı

James Brookes, "Nereye giderse gitsin, her hareketini takip eden çok sayıda gazeteci ve fotoğrafçı vardı" diyor.

James, Prens Harry'nin medya hakkındaki görüşünün Prenses Diana'nın öldüğü zamana dayandığına inanıyor.

"Harry ve William'ın medyaya bakışının çoğu [annelerinin ölümüyle] gölgelendi çünkü onların gözlerinde anneleri paparazziler tarafından takip ediliyordu" diyor.

Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te bir tünelde trafik kazasında hayatını kaybetti. Prens Harry o sırada 12 yaşındaydı.

Sürücü - Henri Paul - alkollüydü ve arabayı motosikletli paparazziler takip ediyordu.

Daha sonra yapılan bir soruşturma, Diana'nın sürücünün ve paparazzilerin "ağır ihmali" nedeniyle öldüğü sonucuna vardı.

2017'de yayınlanan BBC belgeselinde Prens Harry, annesinin ölümü ve paparazzilerin rolü hakkında konuşuyordu:

"Bence anlaşılması en zor şeylerden biri, onu tünele kadar kovalayanların, onun arabanın arka koltuğunda ölürkenki fotoğraflarını çekenlerle aynı kişiler olması."

Olumsuz içerik

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Prens Harry, Meghan'ın İngiltere basını tarafından zorbalığa uğradığını söyledi

Prens Harry'nin Ekim 2019'daki açıklamasına rağmen Katie, "Meghan'ın Diana gibi paparazziler tarafından takip edilmediğine" inanıyor.

Ancak Prens'in Meghan'ı eleştiren hikayelerden bıktığını düşünüyor.

"Eşi hakkındaki olumsuz anlatıyı sürekli olarak körüklediğine inandığı gazetecilere saldırıyor.

"Harcamalarla ilgili çok sayıda olumsuz hikaye var. Vergi mükelleflerinin parasıyla karşılanan evlerini yenileme maliyeti de dahil."

Bu para - 2,4 milyon sterlin - daha sonra çift tarafından geri ödendi.

"Ayrıca Sussex Düşesi'nin tasarımcı kıyafetlerinin yüzbinlerce sterlinlik maliyeti de var.

"Düğünün etrafında ayrı hikayeler vardı. Meghan'ın St George's şapelinde oda spreyi istediğine dair söylentiler. Söylentilere göre taç ile ilgili sinir krizi. Meghan ve Kate arasında Prenses Charlotte'un nedime elbisesi nedeniyle yaşandığı söylenen kırgınlık."

Meghan, Oprah'a, nedime elbisesi olayında, basında çıkanların tersinin yaşandığını söyledi.

Meghan, "Düğünden birkaç gün önce [Kate] çiçekçi kız elbiselerine üzüldü ve beni ağlattı" dedi.

Kate'in daha sonra özür dilediğini ve çiçekle birlikte bir not getirdiğini söyledi.

Kate'in "iyi bir insan" olduğunu söyleyen Meghan, basına yanlış yansıyan hikayelerin düzeltilmesini umduğunu ama bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

'Spot ışıkları altında olmaya alışıktı'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Katie, Harry'nin Meghan'a karşı "çok koruyucu" olduğunu söylüyor

Bazı insanlar Meghan'ın basının ilgi göstereceğini tahmin etmesi gerektiğini söylüyor çünkü Prenses Diana'nın aksine Harry ile evlenmeden önce ünlüydü. Katie buna katılmıyor.

"Daha önce ünlülere göre bir yaşam tarzına sahip olmasına rağmen, Kraliyet Ailesi ile kıyaslanamayacağını düşünüyorum.

"Evet, ünlü statüsüne sahipti ama Angelina Jolie veya Nicole Kidman gibi birinci sınıf bir aktris değildi. Bunu kendisi söyledi, kamu tarafından bu kadar dikkatle incelenmedi."

Katie, şöyle devam etti:

"Meghan'ın, Kraliyet Ailesi'nin diğer üyeleri kadar dikkatle incelendiğini düşünüyorum. İnsanların hafızaları kısa, ancak Cambridge Düşesi de tabloidlerde zor zamanlar geçirdi."

Katie'ye göre yaşanan zorluk, kamunun çifte ilgi göstermesi, ancak neyin kabul edilebilir olduğuna dair bir sınırın olması.