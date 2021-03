Kadına yönelik şiddet: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yayımladığı bir rapora göre kadınların üçte biri, yaşamlarının bir noktasında fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor.

WHO raporda, koronavirüs salgını sırasında kadınlara yönelik şiddetin arttığına da dikkat çekti.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus "Kadına karşı şiddet her ülkede, her kültürde yaygın. Milyonlarca kadın ve ailelerine zarar veriyor ve Covid-19 salgınıyla daha da büyüdü" dedi.