Meghan ve Harry röportajında gündeme gelen tartışmalı konuların aslı ne?

Kraliyet ailesine ne tür güvenlik sağlanıyor?

Meghan'ın pasaportunu ve ehliyetini teslim etmesi mi gerekti?

Kraliyet ailesinin insan kaynakları departmanı mı var?

'Firma' ile ne kastediliyor?

Fakat 2005'te yayımlanan 'The Firm: The Troubled Life of the House of Windsor' (Firma: Windsor Ailesi'nin Sorunlu Yaşamı) adlı kitabında yazar Penny Junor, 1936-1952 yılları arasında tahtta olan Kral VI. George'un (II. Elizabeth'in babası), "Windsor ailesine ilk kez Firma adını taktığını ve bunun kalıcı hale geldiğini" belirtiyor.