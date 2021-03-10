Belhanda ile Galatasaray yönetimi arasında yaşanan tartışma neden başladı, bu noktaya nasıl gelindi?

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Galatasaray bugün yaptığı açıklamayla Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Peki, 2017 yılından bu yana Galatasaray formasını giyen oyuncu ile kulüp yönetimi arasındaki ipler neden koptu?

Kulüp yönetimi sözleşme fesih kararını bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği yazıyla duyurdu.

Kararın gerekçesi olarak ise Belhanda'nın 7 Mart tarihinde Türk Telekom Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile oynanan maç sonrasında BeIN Sports'a verdiği röportajda söyledikleri gösterildi:

"Belhanda'nın kulübün imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Galatasaray'ın evinde 14 Şubat'ta Kasımpaşa ile oynadığı maç, bozuk zemin sebebiyle spor medyasında oldukça eleştirilmişti.

Yoğun kar yağışı zemini olumsuz etkilemişti

Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nın zemini, etkili olan kar yağışı sebebiyle bozulmuş, 14 Şubat'ta Kasımpaşa karşılaşması sonrasında da eleştirilerin odağı olmuştu.

Ardından eleştiriler Galatasaray'ın evinde oynadığı 27 Şubat'taki Erzurumspor ve 7 Mart'taki Sivasspor maçlarının sonrasında da devam etmişti.

Galatasaray Kulübü ise eleştirilerin ardından zemin şartları sebebiyle iç saha maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmeler yapmıştı.

Ancak basına yansıyan haberlerde stadın Karagümrük tarafından kullanılması ve bu yılki Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının burada oynanacak olması sebebiyle Galatasaray'ın olumsuz yanıt aldığı aktarılmıştı.

Galatasaray ise, 7 Mart'taki Sivasspor maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynamak için Kasımapaşa kulübü ile görüşmeler yapmış ancak bu görüşmeler de yoğun fikstür sebebiyle olumlu sonuçlanmamıştı.

Bunun ardından ise Sivasspor maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanmıştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 7 Mart'ta oynanan Sivasspor müsabakasının ardından verdiği röportajda Belhanda, saha zeminini eleştirmiş ve "Antrenman sahamız bile daha iyi" demişti.

'Antrenman sahamız bile daha iyi'

2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Younes Belhanda, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BeIN Sports'a verdiği röportajda saha zeminini eleştirmişti.

Muhabirin, "Bugün saha oyununuzu biraz etkiledi mi?" yönündeki soruya Belhanda, Sarı Kırmızılı takımın daha çok pas oyununu tercih ettiğini söylemiş ve yönetimin zemine çare bulması gerektiğini dile getirmişti:

Yöneticileri hedef alan açıklamasında Belhanda, "Hiç durmadan Twitter'da, Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu burada oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan iyi" demişti.

Galatasaray ayrıca, Twitter hesabında Belhanda'nın söz konusu röportajının tercümesini de paylaştı.

Maç öncesi basın toplantısında kulübün teknik direktörü Fatih Terim de zemindeki problemlere dikkat çekmiş ve "Sivasspor direnci yüksek bir takım ama bizim Sivas'tan sonraki en büyük rakibimiz zemin... İnşallah zeminin azizliğine uğramadan bir 90 dakika geçer" temennisinde bulunmuştu.

'Seni asla unutmayacağım' paylaşımı

Belhanda ayrıca geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray ailesine çok teşekkürler. Seni asla unutmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

4 yıllık performansı

2017'de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından 8 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a katılan Belhanda, Sarı Kırmızılı formayla 131 maçta 22 gol ve 26 asistlik performansa sahipti.