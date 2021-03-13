Fransız oyuncudan kültür mekanlarının kapalı olmasına çıplak protesto: 'Kültür yoksa gelecek de yok'

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Fransız aktrist Corrine Masiero, sosyal mesafe kurallarıyla gerçekleştirilen 2021 Cesar Ödülleri'nde bir ödül takdimi için sahneye çıktı.

Fransız aktrist Corrine Masiero, Fransa hükümetinin Covid-19 salgınındaki kültür sanat politikalarını protesto etmek için Cesar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı.

'En İyi Kostüm Ödülü'nü vermesi için törene davet edilen 57 yaşındaki sanatçı, giydiği kanlı eşek kostümünü sahnede çıkardı.

Sahnede soyunmasının ardından Masiero'nun sırtında Fransa Başbakanı Jean Castex'e hitaben "Sanatı bize geri ver Jean" ifadeleri görüldü.

Masiero'nun tören öncesinde giydiği kıyafetin üstünde de "Kültür yoksa gelecek de yok" yazdı.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Masiero geceye üzerinde "Kültür yoksa gelecek de yok" kıyafetiyle başladı.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Masiero, sırtında Fransa Başbakanı Jean Castex'e hitaben taşıdığı mesajla da geceyi bitirdi: "Sanatı bize geri ver Jean"

"Fransa'nın Oscarları" olarak anılan ödül töreni konuşmalarında diğer pek çok oyuncu ve yönetmen de benzer taleplerde bulundu.

Yönetmen ve senarist Stephane Demoustier, "En İyi Senaryo" ödülü için yaptığı konuşmasında giyim mağazalarının açık olmasını atıfta bulunarak, "Çocuklarım Zara'ya gidebilir ama sinemaya gidemez. Bu anlaşılacak şey değil" dedi.

2020 Aralık'ta da yüzlerce sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, müzisyen, teknisyen ve eleştirmen başkent Paris'te hükümetin kültür sanat sektörüne ilişkin aldığı kapatma kararlarını protesto etmişti.