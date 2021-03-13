Rusya'da polis, muhalefetin hafta sonu konferansını bastı; 200 kişiyi gözaltına aldı

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Rusya'da polis, ülkenin dört bir yanından muhalif siyasetçilerin katılımıyla gerçekleştirilen bir konferansı basıp 200 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında güçlü muhalif siyasetçiler de bulunuyor.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Moskova'da bir otelde gerçekleştirilen konferansta koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edildiği ve organizasyonun 'sakıncalı' bir örgüt tarafından düzenlendiği belirtildi.

Eylül ayında gerçekleşecek seçimler öncesinde ülkenin çeşitli yerlerinden belediye meclis üyeleri de dahil olmak üzere muhalefetin temsilcileri bu toplantı için bir araya geldi.

Katılımcıların polis araçlarına bindirilirkenki görüntüleri televizyon yayınlarına da yansıdı.

Polis, "katılımcıların büyük kısmının koronavirüs önlemlerine karşı maske takmadıklarını" söyledi.

Ayrıca söz konusu "sakıncalı" örgütün ise "Açık Rusya" olduğu aktarıldı.

Eski bir oligark ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi rakiplerinden Mihail Hodorkovski tarafından kurulan Açık Rusya, Kremlin tarafından 'sakıncalı' olarak tanımlanan gruplar arasında yer alıyor.

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'Özgürlük gümüş tepside sunulmadı'

Konferansa katılan muhalif isimlerden Andrey Pivovarov, konferansın Birleşik Demokratlar olarak bilinen bir grup tarafından organize edildiğini söyledi.

Piyovarov, baskının bir tür yıldırma politikası olduğunu da sözlerine ekledi.

Konferanstaki bir diğer muhalif isim olan Ilya Yashin ise Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Kimse bize gümüş tepside özgürlük sunmadı. Rusya özgür olacak" ifadelerini kullandı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Video altyazısı, Muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni Rusya'ya dönüşünde tutuklandı

'Seçimde rekabet istemiyorlar'

Ocak ayında ise Vladimir Putin'in karşısındaki en güçlü muhalif siyasetçi olan Aleksey Navalni de tutuklanmıştı.

Navalni zehirlenmesinin ardından tedavisi için gittiği Almanya'da, Rus polisine bilgi vermeyerek şartlı tahliye koşullarını ihlal etmekle suçlandı.

Navalni'nin ekibi ise gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada, yetkililerin seçimlerde rekabet istemediklerini belirtti.

Gözaltına alınan kişilerin kısa süre içerisinde para cezasına çarptırılarak serbest kalması bekleniyor.