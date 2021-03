Fransa'da 'İslamcı-solculuk' tartışmaları: Radikal İslam ve siyasal İslam eleştirisi, sol muhalefeti hedef alan bir siyasete mi dönüştü?

Siyasetçiler ne dedi?

"(…) Ben her şeyden önce terörün entelektüel suç ortaklarını düşünüyorum. Bazı düşünce akımları toplumumuza çok fazla nüfuz etti. İslami-solculuk dediğimiz şeyin yıkıcı etkisi oluyor."

Akademiye 'müdahale'

Fransız Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği röportajda Vidal, amacının 'sömürgecilik ile ilgili yapılan gerçek bilimsel araştırmalar ile aktivizmi besleyen ideolojileri öne sürenler arasındaki farkın tespit edilmesi olduğunu' söyledi. 'İslamcı-solculuk' ifadesinin herhangi bir bilimsel karşılığı olmadığını kabul eden Vidal, "Ama yine de her şeyden önce vatandaşlarımızın bazı hislerine ve bazı gerçeklere karşılık geliyor" dedi.

'İslamcı-solculuk' ifadesi nereye dayanıyor?

İngiltere'de Troçkist Sosyalist İşçi Partisi (SWP) üyesi yazar ve düşünür Chris Harman, Inernational Socialism Journal'da 1994'te yayımlanan 'Peygamber ve Proletarya' (The prophet and the proletariat) adlı araştırmasında radikal, siyasal İslam ile sosyalistler arasında arasında ilerici bir ortaklık kurulabileceğini ama bunun 'İslamcılara destek' anlamına gelmediğini yazmıştı.