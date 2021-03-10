Arktik bölgesindeki petrol sızıntısı nedeniyle Rus maden şirketi 2 milyar dolar ceza ödedi

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Geçen yıl Mayıs ayındaki felakette 21 bin ton dizel

Rusya'da faaliyet gösteren bir maden şirketi, ülkenin kuzeyindeki nehirlere petrol sızması nedeniyle 2 milyar dolar ceza ödedi.

Dünyanın önde gelen nikel ve paladyum üreticisi Norilsk Nickel adlı şirket, Rusya'nın en büyük çevre felaketlerinden birine yol açtığı için verilen cezayı Çarşamba günü ödediğini açıkladı.

Şirketin depolarından birinde geçen yıl Mayıs'ta 21.000 ton dizel Rusya'nın kuzeyindeki Arktik bölgesinde nehirlere ve göllere sızmıştı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin sızıntı nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.

Putin, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu paranın öncelikle Norilsk ve civarındaki çevre kirliliğinin temizlenmesi için kullanılmasını sağlamanızı istiyorum" dedi.

Yetkililer, şirkete verilen para cezasının Rusya'da çevreye verilen zarar nedeniyle uygulanan en büyük ceza olduğunu kaydetti.

Mahkeme, Nornickel adıyla da bilinen şirkete para cezasını Şubat ayında verdi; şirket mahkeme kararına itiraz etmedi.

Reuters haber ajansı, Nornickel'in 2020 yılı karlarının ceza nedeniyle yüzde 39 düşüş kaydettiğini bildirdi.

Sızma nasıl oldu?

Dizel petrol sızıntısı 29 Mayıs'ta başladı. Sızıntının Sibirya'daki eski bir depolama tankından kaynaklandığı tahmin edildi.

Olayla ilgili soruşturmada, Norilsk yakınlarındaki tankın, üzerine yerleştirildiği donmuş topraktaki erime nedeniyle çöktüğü sonucuna varıldı. Felaket öncesinde Arktik bölgesinde olağan dışı yüksek hava sıcaklıkları haftalarca sürmüştü. Bunun küresel ısınmanın belirtilerinden biri olduğuna inanılıyor.

Petrol sızıntısı Ambarnaya Nehri'ni ve civarını kirlettikten sonra, Norilsk bölgesinin 20 km kuzeyine kadar yayıldı.

Arktik Okyanusu'ndaki Kara Denizi'ne dökülen Pyasino Gölü ile birlikte toplam 350 km karelik bir alanı kirletti.

Çevre örgütü Greenpeace'in Rusya şubesi, sızıntının çevreye etkisinin on yıllar boyunca devam edebileceğini kaydetti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sızmanın kaynağı olan enerji santrali Norilsk'in bir parçası

Rusya çevre denetimi yetkilisi Oleg Mitvol da Arktik bölgesinde daha önce böylesi bir kazanın yaşanmadığını belirterek, 5 ila 10 yıl arasında sürecek temizleme çalışmalarının 1,5 milyar doları bulabileceğini söyledi.

Putin, sızıntının erken bildirilmemesi nedeniyle eleştiride bulunmuş, ancak şirket gecikme olmadığını savunmuştu.

Norilsk Nickel'in bölgede daha küçük çaplı başka olaylara da yol açması, şirketin yeterli çevre ve güvenlik önlemleri almadığı eleştirilerine neden oldu.

Norilsk kenti ise madencilik faaliyetlerinden dolayı çevre kirliliğinin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri.

Fabrikalarından birinde 2016'da yaşanan bir kazada yakındaki bir nehrin suları kırmızıya boyanmıştı.