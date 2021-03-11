Covid: Brezilya'da hastalıktan ölenlerin sayısı ilk kez bir günde 2 bini aştı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Brezilya'da pandeminin başından bu yana 268.370 kişi öldü.

Brezilya'da koronavirüs vakaları artarken, ülkede ilk kez virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu bir günde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Brezilya, ABD'den sonra hastalık nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke. Uzmanlar hastalığın yayılma oranının daha bulaşıcı virüs varyantlarıyla arttığı uyarısında bulunuyor.

Çarşamba günü eski Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, halen bu görevdeki Jair Bolsonaro'nun kararlarını "aptalca" diyerek eleştirmişti.

Jair Bolsonaro virüs tehdidini hafife aldığı gerekçesiyle tepki çekiyor.

Bolsonaro geçen hafta halka "sızlanmayı bırakmaları" çağrısı yapmıştı.

Vaka sayısındaki artış nedeniyle, Brezilya'nın en büyük kentlerinin çoğunda sağlık sistemleri büyük baskı altında. Ülkenin başlıca kamu sağlığı merkezi Fiocruz, birçok kentte sağlık siteminin çökmek üzere olduğu uyarısında bulundu.

Firocruz'dan doktor ve araştırmacı Margareth Dalcolmo, ülkenin "pandeminin en kötü anını" yaşadığını belirtti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Dalcolmo, "2021 çok zor bir yıl olcak" dedi.

Brezilya'da Çarşamba günü Covid-19 hastalığı sonucu 2 bin 286 kişi hayatını kaybetti. Ülkede hastalıktan ölenlerin sayısı 268 bin 370'e yükseldi.

Bu, Brezilya'da her 100 bin kişide 128 kişinin Covid-19'dan öldüğü anlamına geliyor. Brezilya bu alanda dünyada 11. sırada. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre en yüksek oran 100 binde 208 ölümle Çek Cumhuriyeti.

Kaynak, Reuters

Brezilya'da durum ne?

Ülkede Çarşamba günü 79 bin 876 yeni vaka görüldü. Bu, şimdiye dek bir günde tespit edilen üçüncü en çok sayıda vaka. Son dönemde vaka sayılarındaki artış, P1 adı verilen ve Manaus kentinde ortaya çıktığı sanılan çok bulaşıcı bir virüs varyantına bağlanıyor.

Firocruz'a göre 11 eyalet başkentindeki yoğun bakım ünitelerindeki doluluk yüzde 90'ın üzerinde. Bunlara Rio de Janeiro ve Sao Paulo da dahil.

Başkent Brasilia'da yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolduğu bildirilirken, Porto Alegre ve Campo Grande'de kapasite aşıldı.

Enstitü bu rakamların sağlık sistemlerinin fazla yüklenmesi ve hatta çökmesi anlamına gelebileceğini belirtti.

Brezilyalı salgın hastalıklar uzmanı Dr. Pedro Hallal BBC'ye yaptığı açıklamada, "Aşılamaya yakında başlamazsak büyük bir trajedi olacak" dedi.

Rio Grande do Sul'da çalışan Dr. Hallal, "insanların federal hükümet tarafından terk edilmiş hissettiğini" belirtti.

Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro, salgının başından bu yana virüs riskini pek ciddiye almadı. Bölgesel düzeyde önlemlere karşı çıkan Bolsonaro ekonomiye zararın virüsün vereceğinden daha büyük olacağını savundu.

Eski Cumhurbaşkanı Lula da hakkındaki yolsuzluk mahkumiyetleri bozulduktan sonra yaptığı ilk açıklamada, halka Bolsonaro'nun "aptalca" kararlarını dinlememeleri ve "aşı olmaları" çağrısında bulundu.

Bolsonaro ise eleştirilerin meşru olmadığnı iddia etti.

Brezilya varyantı hakkında neler biliniyor?

İlk bilgiler P1 varyantının orijinal virüse kıyasla iki kat daha bulaşıcı olabileceğini gösteriyor.

Yeni varyantın orijinal virüsle hastalık geçirenlerin oluşturduğu bağışıklığı da aşabileceği belirtiliyor. Yeniden bulaşma riski yüzde 25 ila yüzde 60 olarak tespit edildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İlk olarak Brezilya'da tespit edilen koronavirüs varyantı, ülkedeki ölü sayılarında artışa yol açtı.

Firocruz Enstitüsü P1'in araştırma yapılan sekiz eyaletten altısında "kaygı yaratan" varyantlardan sadece biri olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da Brezilya'daki durumu "çok kaygı verici" diye nitelerken, bölgeye olası etkileri konusunda uyarı yaptı.

Hangi aşılar varyantlara karşı işe yarıyor?

Brezilya şu ana dek 200 milyon dozdan fazla Oxford-AstraZeneca ve CoronaVac aşısı sipariş etti. Şu ana dek 8 milyondan fazla kişi, bir başka deyişle nüfusun sadece yüzde 4'ü ilk doz aşılarını oldu.

AstraZeneca aşısı üzerine yapılan ilk araştırmalar P1 varyantına karşı koruma sağladığını österiyor. Ancak aşıyı üreten uzmanlar daha önce bu varyanta karşı daha az koruma sağladığını ancak yine de ağır hastalığı önleyeceğini söylemişti.

Brezilya'da CoronaVac aşısının etkinliğini ölçen araştırmaya göre bu aşı da aynı varyanta kaşı etkili.

Laboratuar araştırmalarında Pfizer-BioNTech aşısının da Brezilya varyantıyla mücadele edebileceği sonucuna varıldı.