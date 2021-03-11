Türkiye'deki Uygurlar: Erdoğan Çin'e 'One minute' demeli

Uygur hakları savunucusu ve sürgündeki Doğu Türkistan Ulusal Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, son birkaç yıl içinde 3 bin Uygur Türkünün Türkiye'yi terk edip Avrupa'ya kaçtığını söyledi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Tümtürk, "Çin ile Türkiye arasındaki yakın ilişkiler, Uygurlar üzerinde inanılmaz bir baskı oluşturdu" dedi. İstanbul Sefaköy'de emlakçılık yapan 47 yaşındaki Obul Tevekkul ise Uygurların "siyaset malzemesi yapıldığını" savunurken, "Aşılar ve iadeyi de kapsayan anlaşmalar bizim için hayal kırıklığı oldu" dedi. Çin Başkonsololosluğu önündeki Uygur protestosuna katılanlardan Şemsinur Gafur da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak "Müslümanların haklarını savunan liderimizin Çin'e karşı çıkmasını, 'One minute' demesini bekliyoruz" dedi. Yine AFP'ye konuşan, Çin'de 20 yıl hapis yatan Uygur yazar Abdullah Abdulrahman, 2014 yılında Türkiye'ye sığındı. Ancak artık Türkiye'de de kendisini güvende hissetmediğini söylüyor. 46 yaşındaki yazar, Çin ile Türkiye arasında "Suçluların İadesi Anlaşması'nın imzalanması sonrası Çin'e iade edilip Sincan Özerk Bölgesi'neki kamplara götürülmekten korkuyor.