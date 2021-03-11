Avrupa Parlamentosu AB'yi 'LGBTİ+ özgürlük bölgesi' ilan etti

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

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Avrupa Parlamentosu (AP), Polonya'da bazı belediyelerin "LGBTİ+ ideolojisinden arındırılmış bölge" yaratma girişimi ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın homofobik açıklamalarına yanıt olarak, Avrupa Birliği'ni (AB) "LGBTİ+ özgürlük bölgesi" ilan etti.

Parlamento üyelerinin büyük bölümü tarafından desteklenen kararda, AB sınırları içerisinde LGBTİ+ bireylere yönelik her türlü nefret ve ayrımcılığın, AB Temel Haklar Şartı ile temel insan hakları sözleşmelerine aykırı olduğu belirtildi.

Polonya ve Macaristan'da durum

AP tarafından kabul edilen kararda, Polonya İnsan Hakları Kamu Baş Denetçisi'nin (Ombudsman) " LGBTİ+ ideolojisinden arındırılmış bazı bölge, ilçe ve belediyeler hakkında" dokuz şikayette bulunduğu anımsatıldı.

Polonya'daki idari mahkemeler, şu ana kadar bu kararlardan dördünün anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

AP karar metninde ayrıca, Macaristan'daki yasal düzenlemerin de LGBTİ+ bireylerin temel haklarını önemli ölçüde engellediği vurgulandı. Macaristan'daki anayasa değilikliği ile evli olmayan çiftlerin evlat edinme hakkından mahrum bırakıldığına işaret edildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da, geçen hafta hükümetine yönelik eleştirilere tepki verirken, "LGBTİ+ çılgınlığı" ifadesini kullanmıştı.

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Avrupa Parlamentosu kararında, AB sınırları içinde LGBTİ+ bireylerin; hoşgörüsüzlük, ayrımcılık veya zulüm korkusu olmaksızın yaşamalarının ve cinsel yönelimlerini, cinsiyet kimliklerini, cinsiyet ifadelerini ve cinsiyet özelliklerini kamuya açık bir şekilde sergilemelerinin güvence altına alındığı vurgulandı.

Kararda, birlik üyesi ülkelerin tümünün, LGBTİ+ bireylere karşı ayrımcılık yapmak yerine; eşitliği ve temel hakları koruması, desteklemesi ve haklarını tam olarak garanti etmesi istendi ve "Parlamento, Avrupa Birliği'ni, LGBTİ+ bireyler kişiler için bir özgürlük bölgesi olarak ilan eder" denildi.

'LGBT+ ideoloji değil'

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AP'nin kararını destekliyor. Komisyon, AB'nin yürütme organı.

Von der Leyen, AP Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Polonya ve Macaristan tarafından kullanılan, "LGBTİ+ ideolojisi" ifadesine tepki göstererek, "Kendiniz olmak bir ideoloji değildir. Bu senin kimliğin, kimse onu asla elinden alamaz" demişti.

Avrupa Parlamentosu'nda Muhafazakar Reformist Grup üyesi Polonyalı Pole Ryszard Legutko ise AP'nin kararını "saçma" buldu.