Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 'Polis şiddetine maruz kalanlardan özür diliyorum'

Stelyo Berberakis

Atina

Kaynak, EPA

Yunanistan'da son günlerde eleştirilere hedef olan polis şiddeti parlamentoya taşındı.

Parlamentoda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis "Polis şiddetine maruz kalan herkesten özür diliyorum" dedi ve polis yetiştiren kolejlerdeki eğitim düzeyinin yükseltileceğini açıkladı.

Ana muhalefet radikal sol Syriza partisi lideri Aleksis Çipras'ın talebi üzerine düzenlenen parlamento oturumunda, Atina ve Selanik gibi büyük kentlerde polisle göstericiler arasında meydana gelen çatışmalar görüşüldü.

Çipras, Miçotakis hükümetini "polis devleti kurma gayreti içinde olduğunu" öne süren soru önergesinde polisin "her fırsatta asimetri güç kullanma cesaretini hükümetten aldığı" görüşünü savundu.

Miçotakis, polisin "zaman zaman aşırı şiddet gösterdiği vakaları aynen kınadığını" ve "bu şiddete maruz kalanlardan şahsen özür dilediğini" söyledi.

Polisin "topyekün suçlanmaması gerektiğine" de dikkati çeken Miçotakis, "şiddete başvuran polislerin her defasında ayıklanarak disiplin kurullarında cezalandırıldıklarından" söz etti ve "Covid önlemleri nedeniyle polis dahil herkesin sinirlerinin gergin olduğuna" dikkati çekti.

Miçotakis, son zamanlarda eleştirilere hedef olan polislerin "küfürlere, hakaretlere, tahriklere karşı serinkanlı ve dayanıklı olmaları gerektiğini" kabul eden konuşmasında "polis kolejlerindeki eğitim düzeyini yükseltmek için anayasa ve hukuk derslerinin eklendiğini" ve "polislerin davranışlarını gözetlemek için kameralarla donandırılacaklarını" açıkladı.

Eylemler ve çatışmalar

Yunanistan'da son günlerde meydana gelen polis çatışmaları ülkenin en önemli gündemini oluşturdu. İç içe geçmiş üç ayrı eylemde polis, asimetrik güç kullanmakla suçlandı.

Meydana gelen en son çatışmalarda, Covid kontrolüne karşı çıkan bir kişinin beş polis tarafından aşırı derecede coplanarak hastanelik edilmesi ve bunu izleyen protesto gösterilerinde bir polisin motosikletinden düşürülerek linç edilme teşebbüsü gerilimi tırmandırdı.

Covid kontrollerinde yaşanan gerginlerden başka, son haftalarda süregelen iki ayrı protesto gösterilerinde de polis gücü, "kaba kuvvet kullanmakla" suçlandı.

Selanik üniversitesinin rektörlük binasını basan ve 16 gün boyunca işgal altında bulunduran öğrencilerin işgal eylemini sona erdiren polisin kullandığı şiddete karşı Yunan öğrenci dernekleri, ülkenin her yerinde protesto eylemleri düzenledi. Öğrenciler, eğitim bakanlığının Yunan üniversitelerine özel polis uygulaması ve devamsız öğrencilerin kayıtlardan düşürülmesini öngören yasasına karşı protesto gösterileri düzenliyor.

Aynı günlerde "17 Kasım" örgütünün, 11 kez ömür boyu hapis cezası hükmü giyen tetikçisi Dimitris Koufodinas'ın başlattığı açlık grevine destek veren iktidar karşıtlarının düzenlediği eylemlerde de polis, asimetrik güç kullanmakla suçlandı.

Son haftalarda çeşitli nedenlerle düzenlenen bu protesto gösterilerinde polis ile göstericiler arasında meydana gelen çatışmalar, iktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (YDP) ile Başbakan Miçotakis, muhalefet partilerinin sert eleştirilere hedef oluyor.