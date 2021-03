Altın Ahududu en kötü oyunculuk ödülleri: Robert Downey Jr ve Anne Hathaway iddialı adaylar

Guardian ise "Downey her ağzını açıp anlaşılmaz bir şeyler daha söylediğinde film biraz daha ölüyor" diyor.

Bu ödüle, hem Netflix'de gösterime giren gazeteci Elena McMahon'un anlatıldığı "The Last Thing He Wanted" hem de Roald Dahl'ın "Cadılar" kitabından beyaz perdeye uyarlanan filmdeki "Büyük Yüce Cadı" rolüyle aday gösteriliyor.