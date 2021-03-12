Minneapolis Belediyesi George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar ödeyecek

ABD'nin Minneapolis kenti yönetimi, geçen Mayıs ayında polis tarafından öldürülen siyah kurban George Floyd'un ailesine 27 milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti.

Bu arada Chauvin'in cinayetten yargılandığı davada jüri seçim süreci devam ediyor.

Floyd'un ailesinin başlıca avukatı Ben Crump "Dava öncesinde en büyük miktardaki ölüme sebebiyet davası anlaşmasının bir siyah adam için yapılması Siyah yaşamların da değerli olduğuna ve beyaz olmayanlara yönelik polis şiddetinin durması gerektiğine yönelik güçlü bir mesaj yolladı" dedi.