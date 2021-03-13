İspanya'da polis ev yapımı, narko denizaltı ele geçirdi

denizaltı.

Kaynak, İspanyol Polisi

Fotoğraf altı yazısı,

Denizaltı bir depoda bulundu.

İspanya'da polis iki tona kadar uyuşturucu taşıma özelliğine sahip, ev yapımı bir denizaltı ele geçirdi.

9 metre uzunluğundaki denizaltı, ülkenin güneyindeki Malaga kentinde bulunan bir depoda bulundu.

Denizaltı, Avrupa Birliği'nin suçla mücadele kuruluşu Europol'ün ve beş diğer ülkenin katıldığı operasyon kapsamında ele geçirildi.

Polis, ülke genelindeki baskınlarda 52 mişinin gözaltına alındığını, yüksek miktarlarda kokain ve esrarın da ele geçirildiğini duyurdu. Bir uyuşturucu laboratuarının da yok edildiği bildirildi.

Polis fiberglass ve kontraplaktan yapılan denizaltının uyuşturucu kaçakçılığı için hazırlandığını, ancak henüz kullanılmadığını açıkladı.

Haberin başlığını atlayın ve okumaya devam edin
Bunlar da ilginizi çekebilir

Haberin sonu

2019'da ülkenin kuzeybatısında batan bir denizaltıda iki tondan fazla kokain ele geçirilmiş, iki kişi gözaltına alınmıştı.

Denizaltının Kolombiya'dan geldiği tespit edilmişti. Denizaltılar, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye uyuşturucu taşınmasında kullanılıyor.