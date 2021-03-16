Bitcoin: 'Sahte Elon Musk hesabından paylaşılan kripto para mesajına inanıp 560 bin dolar kaybettim'

Joe Tidy

BBC News

Kaynak, Khosrork/ Getty/ BBC

Sebastian 564 bin dollar kaybettiği geceyi utanç ve öfkeyle hatırlıyor.

Sıradan bir akşamdı. Eşiyle birlikte Netflix'te bir dizi izlemiş, o yatmaya gidince kendisi de koltukta biraz daha oturup telefonunu kurcalamaya başlamıştı.

Bir twitter uyarısı geldi: Elon Musk mesaj paylaşmıştı.

"Musk, 'Dojo 4 Doge?' diye tweet atmıştı, ben de bunun ne anlama geldiğini merak ettim" diye anlatıyor.

"Altında bir link vardı, tıkladım ve Bitcoin dağıttığını gördüm."

Sebastian, linke tıkladığında profesyonel görünen ve Bitcoin dağıtımının bütün hızıyla devam ettiği bir web sayfası açılmış.

Sayfa, katılımcılara, yatırdıkları parayı ikiye katlama vaadinde bulunuyor, bir köşede ise kalan vakti gösteren bir kronometre geri sayım yapıyormuş.

Yarışma Elon Musk'ın Tesla ekibi tarafından düzenlenmiş görünüyordu. Katılımcılardan 0,1 Bitcoinden (yaklaşık 6 bin dollar) ile 20 Bitcoine (yaklaşık 1,2 milyon dollar) kadar Bitcoin göndermeleri halinde iki katının kendilerine geri gönderileceği vaat ediliyordu.

Sebastian, Elon Musk'ın Twitter hesabındaki mavi tıklı teyitli logoyu yeniden kontrol edip 5 Bitcoin mi yoksa 10 Bitcoin mi göndermesi gerektiğine karar vermeye çalışıyordu.

"Bu kesinlikle gerçek, maksimuma oyna diye kendime telkinde bulunup 10 Bitcoin gönderdim" diyor.

Ardından 20 dakikalık bekleme dönemi başlamış. Almanya'nın Köln kentindeki evinde Sebastian, her 30 saniyede bir ekranını güncelleyerek Bitcoinlerinin iki katına çıkmış halde gelmesini beklemiş.

Kaynak, Bongkarn Thanyakij / EyeEm/ BBC Fotoğraf altı yazısı, Dolandırıcılar Elon Musk'ın Twitter hesabının kopyasını yapmış, Musk'ın gerçek hesabından paylaştığı tweeti kullanmıştı.

Elon Musk'tan yeni bir kriptolu tweet gelince içine su serpilmiş, Bitcoin dağıtımıyla ilgili ilk tweetin gerçek olduğuna daha da inanmış.

Ama ekrandaki kronometrede süre geri sayımı tamamlanıp 0'a ulaşınca "Bunun büyük bir dolandırıcılık olduğunu anladım" diyor Sebastian.

"Kafamı koltuktaki yastıkların arasına gömdüm, kalp atışım hızlandı. Ailemin hayatını değiştirecek parayı, erken emeklilik ve çocuklarıma tatile gitme hayallerimi boşa düşürmüştüm."

"Üst kata çıkıp yatağın kenarına oturdum. Karımı uyandırıp ne büyük bir hata yaptığımı anlattım."

Sebastian o gece hiç uyuyamamış. Parasının tamamını ya da en azından bir kısmını geri alabilmek umuduyla dolandırıcılık yapan web sayfasına e-postalar göndermiş, Elon Musk'ın sahte Twitter hesabına tweetler atmış.

Sonuç alamayınca, parasını kaybettiğini kabullenmek zorunda kalmış.

Amsterdam'daki blok zinciri teknolojisi danışmanlığı şirketi Whale Alert, Sebastian'ın 10 Bitcoin'i transfer etmesini ve birkaç gün içinde kimliği belirsiz kişilerce paraya çevrilmesini dehşetle izlemiş.

Şirket, bu tür dolandırıcılık işlemlerine karşı yetkilileri harekete geçirmeye çalışmış, ama sonuç alamamış.

Blok zincir analistleri, kripto paraların gerçek zamanlı hareketini takip edip eğilimleri gözlemliyor.

Eşantiyon Bitcoin "dağıtımı" yoluyla dolandırıcıların büyük paralar elde ettiğini tespit ediyorlar. Sebastian'ın 10 Bitcoini ise tanık oldukları en büyük tek işlemde transfer olmuş.

Fotoğraf altı yazısı, Eşantiyon Bitcoin reklamı oldukça inandırıcı görünüyordu

Dolandırılanların sayısı hızla artıyor

Araştırmacılar, dolandırıcıların 2021'de rekor düzeyde para elde ettiklerini belirtiyor. Eşantiyon çeteleri2021 yılının ilk üç ayında 18 milyon dolar dolandırmış. 2020 yılının tamamında yapılan dolandırıcılık ise 16 milyon dolar olmuş.

2020'de bu tür dolandırıcılığa maruz kalanların kisi sayısı 10.500 iken, bu yıl bu rakam şimdiden 5.600'e ulaşmış.

Dolandırıcıların taktikleri ise 2018'den bu yana pek değişmemiş. Elon Musk gibi ünlü yatırımcıların sahte Twitter hesaplarını açmak, gerçek hesaptan paylaşım yapılmasını ve daha da inandırıcı olsun diye birine cevap verilmesini beklemek.

Bu tür dolandırıcılıklar için Twitter'ın yanı sıra YouTube, Facebook ve Instagram gibi diğer sosyal medya platformları da kullanılıyor.

Bitcoin piyasası hareketli

Whale Alert'in kurucusu Frank van Weert, "Bunu açıklayacak bir verimiz yok, ama genel Bitcoin piyasası ile ilgili olabilir. Bitcoin fiyatları yükseldikçe insanlar çılgına dönüyor ve çoğu bu piyasada yeni olduğu için hızlı para kazanma arzusu ağır basıyor" diyor.

"Ayrıca Elon Musk gibi kripto para destekçisi bir yatırımcının Bitcoin dağıtması da oldukça olası görünüyor."

"Bu dolandırıcılıklara maruz kalan insanlar eğitimsiz değil."

Van Weert ayrıca, kendi tanıtımları için eşantiyon Bitcoin dağıtımı yapan gerçek kripto para web sayfalarının olmasının da bu tür tuzaklara düşmeyi kolaylaştırdığını söylüyor.

'Aptal biri değilim'

Olayın üzerinden üç hafta geçmesine karşın Sebastian hala utanç duyuyor, "Aptal biri değilim aslında" diyor.

"İletişim teknolojisi alanında çalışan eğitimli biriyim. Eşim ve iki çocuğumla, bahçeli, güzel bir evde yaşıyorum. O gece açgözlü davrandım ve bu beni körleştirdi."

42 yaşındaki Sebastian Bitcoine ilk yatırımını 40 bin dolar ile 2017'de yapmış. Zaman içinde 10 Bitcoinin değeri 500 bin euroyu bulmuş.

'Bitcoin çalmak çok kolay'

Sebastian, yetkililerin uluslararası çapta dolandırıcılara karşı harekete geçmesini, Bitcoin ticareti yapan şirketlerin de aktif yardımda bulunmasını istiyor.

"Bitcoin çalmak çok kolay. Bitcoin ticareti yapan platformların müşterilerini tanıması ve birilerinin hırsızlar tarafından hedef alınıp alınmadığını kontrol etmeleri gerekiyor."