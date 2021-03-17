İngiliz Parlamentosu: İngiliz şirketleri Uygurlar'ın zorla çalıştırılmasında suç ortaklığı yapmış olabilir

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Çin Uygurlara yönelik ağır insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

İngiltere'de Parlamentosu'ndaki bir komisyonun hazırladığı raporda, bazı İngiliz şirketlerinin Çin'in Şincan bölgesinde Uygurlar'ın zorla çalıştırılmasında, suç ortaklığı yapmış olabileceği belirtildi.

İş Dunyası, Enerji ve Endüstriyel Strateji Komisyonu'nun (BEIS) raporunda, şirketlerin tedarik zincirinin şeffaf olmadığı ve hükümetin de bazı hatalar yaptığı vurgulandı.

İngiliz milletvekilleri, moda, perakende, medya ve teknoloji şirketlerinin suç ortaklığı yapmış olabileceğini ve değişime gitmeyen şirketlerin para cezasına çarptırılması ve kara listeye alınmasının zamanının geldiğini vurguladı.

BEIS Komisyonu, şirketlerin hala tedarik zincirlerinde zorla çalışma olmadığını garanti edememelerinden şaşkınlığa düştüklerini söyledi.

Milletvekilleri, Şincan ile bağlantıları olmadığını kanıtlayamayan şirketlere ambargolar konulması gerektiğini belirtti.

Raporda, hükümete 2015'te kabul edilen Çağdaş Kölelik Yasasını değiştirecek ve güçlendirecek teklifleri hızlandırılması tavsiyesinde de bulunuldu.

Millekvekilleri ayrıca, tedarik zincirlerinde insan haklarına saygı gösterme zorunluluğuna uyan ve uymayan şirketlerin bir ak ve bir kara listede toplanması için bir çalışma yapılmasını tavisye etti.

BEIS Komisyonu, soruşturmada aralarında Boohoo, H&M, TikTok, The North Face ve Nike gibi şirketlerden tanıklar dinledi.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri iddiaları protesto ediliyor.

Raporda özellikle, Şincan'da üretilen perakende ve tedarik şirketleriyle ilgili kaygılar dile getirilirken, diğer şirketlerden de bahsedildi.