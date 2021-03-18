Tanzanya Devlet Başkanı Covid-19 söylentilerinin ardından hayatını kaybetti

Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Magufuli'nin başkent Dar es Selam'daki bir hastanede kalp sorunları nedenile öldüğünü duyurdu.

Magufuli iki haftadır kamuoyu önünde görünmüyordu ve öldüğü yönünde söylentiler başlamıştı.

Muhalif siyasiler devlet başkanının geçen hafta Covid-19'a yakalandığını söylemişlerdi, ancak bu bilgi teyit edilmedi.

Magufuli, Afrika'nın başlıca koronavirüs şüphecilerinden biriydi ve hastalıkla mücadelede dua edilmesini ve bitkisel tedavileri öneriyordu.

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Tanzanya anayassına göre, Hassan yeni devlet başkanı olarak yemin edecek ve Magufuli'nin geçen yıl başlayan 5 yıllık görev süresi dolana dek başkanlığı sürdürecek.