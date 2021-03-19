İngiltere tedarik sorunu yüzünden aşılamayı yavaşlatıyor

56 yaşındaki Başbakan Boris Johnson da bu hafta sırası gelince ilk doz aşısını oldu

Kaynak, Getty Images

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56 yaşındaki Başbakan Boris Johnson da bu hafta sırası gelince ilk doz aşısını oldu

İngiltere hükümeti tedarikte yaşanan bir sorun yüzünden Nisan ayı sonuna kadar aşılama kampanyasını yavaşlatacağını, ama Nisan ayı ortasına kadar 50 yaş üzeri bütün yetişkinlerin aşılanması hedefinin hala geçerli olduğunu açıkladı.

Aşılamaya başlayan ilk Batılı ülke olan İngiltere şu ana kadar 25 milyonu aşkın kişiye yani yetişkin nüfusunun yarıya yakınına ilk doz aşıyı uygulayarak bu konuda dünyadaki en başarılı ülkelerden biri olmuştu.

Ancak Hindistan'dan gelmesi beklenen 10 milyon doz AstraZeneca aşısının 5 milyon dozunun gecikmesi ve buna ilaveten 1,7 milyon doz aşı üzerinde kontroller yapılması ihtiyacı yüzünden aşılamada bir yavaşlama olacağı açıklandı.

İhtiyacının çok üzerinde ön sipariş de vermiş olan İngiltere'de sorun, bir çok başka ülkede olduğu gibi aşı tedarikinin, kitlesel aşılamanın hızına yetişememesinden kaynaklanıyor ve sağlık yetkilileri 29 Mart'tan itibaren Nisan ayı boyunca şu anki hızla aşı yapılamayacağını söylüyorlar.

Verilmiş aşı randevularının ve zamanı gelen ikinci doz aşıların yapılacağı ancak yeni randevu verilmeyeceği anlaşılıyor.

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Küresel aşılama

Küresel aşılama

Haritayı kaydır
Dünya
5,1
 400.216.092
ABD
33,8
 113.037.627
Çin
4,5
 65.261.537
Hindistan
2,7
 37.143.255
Büyük Britanya
40,5
 27.032.671
Brezilya
6,0
 12.682.290
Türkiye
14,4
 12.142.245
Almanya
11,8
 9.853.966
İsrail
110,5
 9.560.280
Rusya
5,4
 7.818.009
Şili
40,7
 7.779.529
Fransa
11,2
 7.552.120
İtalya
11,9
 7.204.358
Birleşik Arap Emirlikleri
69,1
 6.830.369
Endonezya
2,4
 6.581.388
Fas
17,2
 6.360.732
İspanya
12,5
 5.857.085
Meksika
3,7
 4.737.622
Polonya
12,2
 4.605.929
Bangladeş
2,8
 4.580.391
Kanada
9,0
 3.409.996
Arjantin
5,9
 2.668.103
Suudi Arabistan
7,4
 2.577.630
Romanya
11,8
 2.270.124
Sırbistan
30,5
 2.077.197
Hollanda
11,0
 1.887.726
Macaristan
19,3
 1.863.621
Yunanistan
12,9
 1.345.735
Belçika
10,6
 1.233.120
İsveç
12,1
 1.223.422
Portekiz
11,8
 1.200.691
Çek Cumhuriyeti
10,9
 1.168.025
Avusturya
12,3
 1.109.315
İsviçre
12,7
 1.097.977
Kolombiya
1,9
 976.137
Danimarka
15,1
 873.894
Sri Lanka
3,8
 806.449
Singapur
13,5
 792.423
Finlandiya
13,1
 723.154
Norveç
13,1
 709.159
Slovakya
12,4
 678.316
Dominik Cumhuriyeti
6,2
 675.000
Güney Kore
1,3
 641.331
İrlanda
12,5
 617.050
Bahreyn
35,1
 597.446
Peru
1,7
 549.416
Katar
17,7
 510.000
Azerbaycan
4,5
 453.586
Japonya
0,3
 437.485
Nepal
1,4
 402.264
Birmanya
0,7
 380.000
Litvanya
13,6
 371.136
Kuveyt
8,4
 360.000
Bulgaristan
5,0
 350.702
Pakistan
0,2
 350.000
Malezya
1,1
 346.508
Ruanda
2,5
 317.708
Hırvatistan
7,3
 300.956
Gana
1,0
 300.000
Panama
6,2
 266.298
Slovenya
12,6
 262.121
Kostarika
4,9
 248.082
Ürdün
2,4
 241.868
Uruguay
6,4
 223.265
Filipinler
0,2
 215.997
Maldivler
39,4
 212.711
Avustralya
0,8
 203.557
Estonya
15,0
 199.394
Kamboçya
1,0
 170.659
Güney Afrika
0,3
 168.413
Bolivya
1,3
 150.593
Kıbrıs
16,9
 148.299
Senegal
0,9
 144.207
Ekvador
0,8
 141.191
Moğolistan
4,3
 139.636
Malta
29,6
 130.861
Lübnan
1,8
 120.890
Uman
2,2
 109.844
Letonya
5,4
 101.344
Seyşel Adaları
91,0
 89.509
Kazakistan
0,5
 87.902
Ukrayna
0,2
 81.756
Cezayir
0,2
 75.000
Lüksemburg
10,2
 64.068
Tayland
0,077
 53.842
Barbados
18,5
 53.129
İzlanda
14,7
 50.297
Cebelitarık
146,4
 49.328
Guatemala
0,3
 48.130
Laos
0,6
 40.732
Zimbabve
0,3
 39.607
El Salvador
0,6
 36.000
Cayman Adaları
54,8
 35.984
Arnavutluk
1,2
 33.369
Man Adası
39,2
 33.335
Bermuda
48,9
 30.481
Belarus
0,3
 30.000
Guernsey
43,8
 29.383
Yeni Zelanda
0,6
 27.000
Antigua ve Barbuda
24,7
 24.164
Vietnam
0,025
 24.054
Kenya
0,037
 20.000
Fildişi Sahili
0,066
 17.448
Santa Lucia
9,5
 17.389
Moldova
0,4
 16.131
Monaco
39,8
 15.612
Paraguay
0,2
 12.820
Venezuela
0,043
 12.194
Jamaika
0,4
 12.099
Belize
2,8
 10.972
İran
0,012
 10.000
Faroe Adaları
18,8
 9.170
Afganistan
0,021
 8.200
Nijerya
0,004
 8.000
Dominik
10,0
 7.202
Honduras
0,072
 7.100
Saint Kitts ve Nevis
13,0
 6.903
Turks ve Caicos Adaları
16,6
 6.433
Angola
0,019
 6.169
San Marino
17,9
 6.087
Karadağ
0,9
 5.730
Malavi
0,028
 5.417
Grönland
9,0
 5.130
Anguilla
33,3
 5.000
Andorra
6,4
 4.914
Uganda
0,010
 4.684
Mauritius
0,3
 3.843
Liechtenstein
9,9
 3.776
Santa Helena
51,2
 3.107
Granada
2,7
 3.000
Tunus
0,022
 2.555
Guyana
0,2
 1.852
Falkland Adaları
49,7
 1.732
Mısır
0,001
 1.315
Montserrat
18,6
 932
Trinidad ve Tobago
0,031
 440
Bahamalar
0
 0
Benin
0
 0
Bhutan
0
 0
Bosna-Hersek
0
 0
Botsvana
0
 0
Britanya Hint Okyanusu Toprakları
0
 0
Brunei Sultanlığı
0
 0
Burkina Faso
0
 0
Burundi
0
 0
Çad
0
 0
Cape Verde
0
 0
Cibuti
0
 0
Comor Adaları
0
 0
Cook Adaları
0
 0
Doğu Timor
0
 0
Ekvator Ginesi
0
 0
Eritre
0
 0
Ermenistan
0
 0
Esvatini
0
 0
Etiyopya
0
 0
Fiji
0
 0
Filistin toprakları
0
 0
Gabon
0
 0
Gambiya
0
 0
Gine
0
 0
Gine-Bissau
0
 0
Güney Georgia ve Sandviç Adaları
0
 0
Güney Sudan
0
 0
Gürcistan
0
 0
Haiti
0
 0
İngiliz Virgin Adaları
0
 0
Irak
0
 0
Kamerun
0
 0
Kiribati
0
 0
Kırgızistan
0
 0
Kongo
0
 0
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
0
 0
Kosova
0
 0
Küba
0
 0
Kuzey Kore
0
 0
Kuzey Makedonya
0
 0
Lesotho
0
 0
Liberya
0
 0
Libya
0
 0
Madagskar
0
 0
Mali
0
 0
Moritanya
0
 0
Mozambik
0
 0
Namibya
0
 0
Nauru
0
 0
Nijer
0
 0
Nikaragua
0
 0
Niue
0
 0
Orta Afrika Cumhuriyeti
0
 0
Özbekistan
0
 0
Papua Yeni Gine
0
 0
Pitcairn Adaları
0
 0
Samoa
0
 0
Sao Tome ve Principe
0
 0
Sierra Leone
0
 0
Solomon Adaları
0
 0
Somali
0
 0
St Vincent ve Granada
0
 0
Sudan
0
 0
Surinam
0
 0
Suriye
0
 0
Tacikistan
0
 0
Tanzanya
0
 0
Tayvan
0
 0
Togo
0
 0
Tokelau
0
 0
Tongo
0
 0
Türkmenistan
0
 0
Tuvalu
0
 0
Vanuatu
0
 0
Vatikan
0
 0
Yemen
0
 0
Zambia
0
 0

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Bu veriler düzenli olarak güncelleniyor ama her bir ülkenin en son toplam aşılama sayısını yansıtmayabilir. Toplam aşılama, aşılanan insan sayısını değil, verilen doz sayısını yansıtıyor. Dolayısıyla, her 100 kişi başına 100 dozdan fazla olması mümkün.

Kaynak: Our World in Data, gov.uk paneli

Son güncelleme: 18 Mart 2021 12:43 GMT+3

'Hedeflerimize ulaşacağız'

Başbakan Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında "Kısa vadede önceden planladığımızdan daha az aşı geldiği doğru" dedi ve bunun Hindistan'da AstraZeneca aşısını üreten Serum Institute şirketinin teslimatının gecikmesi ve gelmiş olan bir kısım aşının yeniden kontrol edilmesi gereğinden kaynaklandığını söyledi.

Johnson "Bunların sonucu olarak Nisan ayında Mart'a göre biraz daha az aşı gelecek ama yine de Şubat'ta gelen miktardan fazla olacak. Dolayısıyla koyduğumuz hedeflere hala ulaşabileceğiz" diye konuştu.

Hükümet, Nisan ayının 15'ine kadar 50 yaşın üzerindeki herkese ve yüksek riskli hastalıkları olanların tümüne, yani 9 öncelikli grubun tamamına birinci doz aşılamayı tamamlamayı hedefliyor. Temmuz ayı sonuna kadar da yetişkin nüfusun tamamının aşılanması planlanıyor.

İngiltere, şu anda Pfizer ve Astra Zeneca aşılarını uyguluyor. Yetkililer, bunlara ek olarak Mayıs ayında da ısmarlanan Moderna aşılarının teslimatının başlaması ve aşılamanın yeniden hızlanmasının beklendiğini söylüyorlar.

Kaynak, Getty Images

Fotoğraf altı yazısı,

Sıkıntının ardında Hindistan'dan gelecek 5 milyon dozun gecikmesi var

Aşı tedariki rekabetinin etkileri

Hindistan'daki Astra Zeneca üreticisi Serum Institute, İngiltere'ye yollanacak 10 milyon dozluk partinin yarısının gecikmesini, "Hindistan hükümetinin aşılama programının ihtiyaçları" ile gerekçelendirdi.

Şirketin CEO'su Adar Poonawall, medyada yer alan açıklamalarında İngiltere'ye ne kadar doz aşı gönderileceğinin Hindistan hükümetinin kararına bağlı olduğunu söyledi.

İngiltere aşı temini konusunda Avrupa Birliği ile de, üretimin ihtiyaca yetişemediği AstraZeneca aşılarının öncelikle kime teslim edileceği konusunda karşı karşıya gelmiş bulunuyor.

Başbakan Boris Johnson basın toplantısında bu konularda yumuşak bir ton kullandı ve aşı tedarikini Hindistan hükümetinin engellediğini düşünmediğini, gecikmenin ardında bir çok teknik sebebin olduğunu söyledi, Avrupa Birliği ile de aşı konusunda işbirliği içinde olmak istediğini kaydetti.

Bu arada Avrupa Birliği'nin ilaç güvenliğinden sorumlu kurumunun AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşması riski yarattığı kuşkularını inceledikten sonra güvenli olduğuna karar vermesi ardından bu aşının uygulanmasını durduran Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya da dahil çok sayıda Avrupa ülkesinin de yeniden aşılamaya başlaması bekleniyor.