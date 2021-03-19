İngiltere tedarik sorunu yüzünden aşılamayı yavaşlatıyor

54 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 56 yaşındaki Başbakan Boris Johnson da bu hafta sırası gelince ilk doz aşısını oldu

İngiltere hükümeti tedarikte yaşanan bir sorun yüzünden Nisan ayı sonuna kadar aşılama kampanyasını yavaşlatacağını, ama Nisan ayı ortasına kadar 50 yaş üzeri bütün yetişkinlerin aşılanması hedefinin hala geçerli olduğunu açıkladı.

Aşılamaya başlayan ilk Batılı ülke olan İngiltere şu ana kadar 25 milyonu aşkın kişiye yani yetişkin nüfusunun yarıya yakınına ilk doz aşıyı uygulayarak bu konuda dünyadaki en başarılı ülkelerden biri olmuştu.

Ancak Hindistan'dan gelmesi beklenen 10 milyon doz AstraZeneca aşısının 5 milyon dozunun gecikmesi ve buna ilaveten 1,7 milyon doz aşı üzerinde kontroller yapılması ihtiyacı yüzünden aşılamada bir yavaşlama olacağı açıklandı.

İhtiyacının çok üzerinde ön sipariş de vermiş olan İngiltere'de sorun, bir çok başka ülkede olduğu gibi aşı tedarikinin, kitlesel aşılamanın hızına yetişememesinden kaynaklanıyor ve sağlık yetkilileri 29 Mart'tan itibaren Nisan ayı boyunca şu anki hızla aşı yapılamayacağını söylüyorlar.

Verilmiş aşı randevularının ve zamanı gelen ikinci doz aşıların yapılacağı ancak yeni randevu verilmeyeceği anlaşılıyor.

Küresel aşılama Asset 2 İnteraktif haritayı görmek için internet tarayınızı güncelleyin. Aşılamanın ilerlemesini görmek için aşağıya bir ülke ya da bölge adı girin Aşılama tarihi yok. Bazı durumlarda aşı programının başlatıldığı duyuruyusla, yapılan dozlara ait verilerin gelişi arasında gecikme olabiliyor.

Küresel aşılama Asset 2 İnteraktif harita 100 kişi başına toplam doz Veri yok 0 10 20 30 40 50+ Haritayı kaydır Filtrele: Dünya geneli Afrika Asya Avrupa Orta Doğu Latin Amerika ve Karayipler Kuzey Amerika Okyanusya Lokasyon 100 kişi başına doz Toplam doz Dünya 5,1 400.216.092 ABD 33,8 113.037.627 Çin 4,5 65.261.537 Hindistan 2,7 37.143.255 Büyük Britanya 40,5 27.032.671 Brezilya 6,0 12.682.290 Türkiye 14,4 12.142.245 Almanya 11,8 9.853.966 İsrail 110,5 9.560.280 Rusya 5,4 7.818.009 Şili 40,7 7.779.529 Fransa 11,2 7.552.120 İtalya 11,9 7.204.358 Birleşik Arap Emirlikleri 69,1 6.830.369 Endonezya 2,4 6.581.388 Fas 17,2 6.360.732 İspanya 12,5 5.857.085 Meksika 3,7 4.737.622 Polonya 12,2 4.605.929 Bangladeş 2,8 4.580.391 Kanada 9,0 3.409.996 Arjantin 5,9 2.668.103 Suudi Arabistan 7,4 2.577.630 Romanya 11,8 2.270.124 Sırbistan 30,5 2.077.197 Hollanda 11,0 1.887.726 Macaristan 19,3 1.863.621 Yunanistan 12,9 1.345.735 Belçika 10,6 1.233.120 İsveç 12,1 1.223.422 Portekiz 11,8 1.200.691 Çek Cumhuriyeti 10,9 1.168.025 Avusturya 12,3 1.109.315 İsviçre 12,7 1.097.977 Kolombiya 1,9 976.137 Danimarka 15,1 873.894 Sri Lanka 3,8 806.449 Singapur 13,5 792.423 Finlandiya 13,1 723.154 Norveç 13,1 709.159 Slovakya 12,4 678.316 Dominik Cumhuriyeti 6,2 675.000 Güney Kore 1,3 641.331 İrlanda 12,5 617.050 Bahreyn 35,1 597.446 Peru 1,7 549.416 Katar 17,7 510.000 Azerbaycan 4,5 453.586 Japonya 0,3 437.485 Nepal 1,4 402.264 Birmanya 0,7 380.000 Litvanya 13,6 371.136 Kuveyt 8,4 360.000 Bulgaristan 5,0 350.702 Pakistan 0,2 350.000 Malezya 1,1 346.508 Ruanda 2,5 317.708 Hırvatistan 7,3 300.956 Gana 1,0 300.000 Panama 6,2 266.298 Slovenya 12,6 262.121 Kostarika 4,9 248.082 Ürdün 2,4 241.868 Uruguay 6,4 223.265 Filipinler 0,2 215.997 Maldivler 39,4 212.711 Avustralya 0,8 203.557 Estonya 15,0 199.394 Kamboçya 1,0 170.659 Güney Afrika 0,3 168.413 Bolivya 1,3 150.593 Kıbrıs 16,9 148.299 Senegal 0,9 144.207 Ekvador 0,8 141.191 Moğolistan 4,3 139.636 Malta 29,6 130.861 Lübnan 1,8 120.890 Uman 2,2 109.844 Letonya 5,4 101.344 Seyşel Adaları 91,0 89.509 Kazakistan 0,5 87.902 Ukrayna 0,2 81.756 Cezayir 0,2 75.000 Lüksemburg 10,2 64.068 Tayland 0,077 53.842 Barbados 18,5 53.129 İzlanda 14,7 50.297 Cebelitarık 146,4 49.328 Guatemala 0,3 48.130 Laos 0,6 40.732 Zimbabve 0,3 39.607 El Salvador 0,6 36.000 Cayman Adaları 54,8 35.984 Arnavutluk 1,2 33.369 Man Adası 39,2 33.335 Bermuda 48,9 30.481 Belarus 0,3 30.000 Guernsey 43,8 29.383 Yeni Zelanda 0,6 27.000 Antigua ve Barbuda 24,7 24.164 Vietnam 0,025 24.054 Kenya 0,037 20.000 Fildişi Sahili 0,066 17.448 Santa Lucia 9,5 17.389 Moldova 0,4 16.131 Monaco 39,8 15.612 Paraguay 0,2 12.820 Venezuela 0,043 12.194 Jamaika 0,4 12.099 Belize 2,8 10.972 İran 0,012 10.000 Faroe Adaları 18,8 9.170 Afganistan 0,021 8.200 Nijerya 0,004 8.000 Dominik 10,0 7.202 Honduras 0,072 7.100 Saint Kitts ve Nevis 13,0 6.903 Turks ve Caicos Adaları 16,6 6.433 Angola 0,019 6.169 San Marino 17,9 6.087 Karadağ 0,9 5.730 Malavi 0,028 5.417 Grönland 9,0 5.130 Anguilla 33,3 5.000 Andorra 6,4 4.914 Uganda 0,010 4.684 Mauritius 0,3 3.843 Liechtenstein 9,9 3.776 Santa Helena 51,2 3.107 Granada 2,7 3.000 Tunus 0,022 2.555 Guyana 0,2 1.852 Falkland Adaları 49,7 1.732 Mısır 0,001 1.315 Montserrat 18,6 932 Trinidad ve Tobago 0,031 440 Bahamalar 0 0 Benin 0 0 Bhutan 0 0 Bosna-Hersek 0 0 Botsvana 0 0 Britanya Hint Okyanusu Toprakları 0 0 Brunei Sultanlığı 0 0 Burkina Faso 0 0 Burundi 0 0 Çad 0 0 Cape Verde 0 0 Cibuti 0 0 Comor Adaları 0 0 Cook Adaları 0 0 Doğu Timor 0 0 Ekvator Ginesi 0 0 Eritre 0 0 Ermenistan 0 0 Esvatini 0 0 Etiyopya 0 0 Fiji 0 0 Filistin toprakları 0 0 Gabon 0 0 Gambiya 0 0 Gine 0 0 Gine-Bissau 0 0 Güney Georgia ve Sandviç Adaları 0 0 Güney Sudan 0 0 Gürcistan 0 0 Haiti 0 0 İngiliz Virgin Adaları 0 0 Irak 0 0 Kamerun 0 0 Kiribati 0 0 Kırgızistan 0 0 Kongo 0 0 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 0 0 Kosova 0 0 Küba 0 0 Kuzey Kore 0 0 Kuzey Makedonya 0 0 Lesotho 0 0 Liberya 0 0 Libya 0 0 Madagskar 0 0 Mali 0 0 Moritanya 0 0 Mozambik 0 0 Namibya 0 0 Nauru 0 0 Nijer 0 0 Nikaragua 0 0 Niue 0 0 Orta Afrika Cumhuriyeti 0 0 Özbekistan 0 0 Papua Yeni Gine 0 0 Pitcairn Adaları 0 0 Samoa 0 0 Sao Tome ve Principe 0 0 Sierra Leone 0 0 Solomon Adaları 0 0 Somali 0 0 St Vincent ve Granada 0 0 Sudan 0 0 Surinam 0 0 Suriye 0 0 Tacikistan 0 0 Tanzanya 0 0 Tayvan 0 0 Togo 0 0 Tokelau 0 0 Tongo 0 0 Türkmenistan 0 0 Tuvalu 0 0 Vanuatu 0 0 Vatikan 0 0 Yemen 0 0 Zambia 0 0 İnteraktif haritayı görmek için internet tarayınızı güncelleyin. Daha fazlasını göster

'Hedeflerimize ulaşacağız'

Başbakan Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında "Kısa vadede önceden planladığımızdan daha az aşı geldiği doğru" dedi ve bunun Hindistan'da AstraZeneca aşısını üreten Serum Institute şirketinin teslimatının gecikmesi ve gelmiş olan bir kısım aşının yeniden kontrol edilmesi gereğinden kaynaklandığını söyledi.

Johnson "Bunların sonucu olarak Nisan ayında Mart'a göre biraz daha az aşı gelecek ama yine de Şubat'ta gelen miktardan fazla olacak. Dolayısıyla koyduğumuz hedeflere hala ulaşabileceğiz" diye konuştu.

Hükümet, Nisan ayının 15'ine kadar 50 yaşın üzerindeki herkese ve yüksek riskli hastalıkları olanların tümüne, yani 9 öncelikli grubun tamamına birinci doz aşılamayı tamamlamayı hedefliyor. Temmuz ayı sonuna kadar da yetişkin nüfusun tamamının aşılanması planlanıyor.

İngiltere, şu anda Pfizer ve Astra Zeneca aşılarını uyguluyor. Yetkililer, bunlara ek olarak Mayıs ayında da ısmarlanan Moderna aşılarının teslimatının başlaması ve aşılamanın yeniden hızlanmasının beklendiğini söylüyorlar.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sıkıntının ardında Hindistan'dan gelecek 5 milyon dozun gecikmesi var

Aşı tedariki rekabetinin etkileri

Hindistan'daki Astra Zeneca üreticisi Serum Institute, İngiltere'ye yollanacak 10 milyon dozluk partinin yarısının gecikmesini, "Hindistan hükümetinin aşılama programının ihtiyaçları" ile gerekçelendirdi.

Şirketin CEO'su Adar Poonawall, medyada yer alan açıklamalarında İngiltere'ye ne kadar doz aşı gönderileceğinin Hindistan hükümetinin kararına bağlı olduğunu söyledi.

İngiltere aşı temini konusunda Avrupa Birliği ile de, üretimin ihtiyaca yetişemediği AstraZeneca aşılarının öncelikle kime teslim edileceği konusunda karşı karşıya gelmiş bulunuyor.

Başbakan Boris Johnson basın toplantısında bu konularda yumuşak bir ton kullandı ve aşı tedarikini Hindistan hükümetinin engellediğini düşünmediğini, gecikmenin ardında bir çok teknik sebebin olduğunu söyledi, Avrupa Birliği ile de aşı konusunda işbirliği içinde olmak istediğini kaydetti.