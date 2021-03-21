Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıkladı

21 Mart 2021, 18:27 +03 Güncelleme 36 dakika önce

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ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıkladı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkeler, kadınlara karşı şiddeti sona erdirmek için verdikleri sözleri güçlendirmek ve yenilemek için beraber çalışmalıdır; kadınları koruyan ve şiddet uygulayanları mesul tutan uluslararası anlaşmalardan çekilmemelidirler" dedi.

Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili, "Kadınlara karşı şiddeti dünya çapında sonra erdirmek adına geriye doğru atılan bir adımdır" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray açıklamasında ABD'li lider, bu kararın 'çok ani ve haksız bir şekilde' alındığını vurgulayarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin dünyanın her yerinde, her ülkesinde görülen bir felaket olduğunu aktardı.

Dünyanın dört bir yanında aile içi şiddetin ve Türkiye'de de kadın cinayetlerinin arttığını belirten Biden, "Bu hepimizin canını yakıyor, hepimizin kadınların şiddetten uzak bir şekilde özgürce hayatlarını yaşayabileceği toplumlar kurmamız için daha çok çaba harcaması lazım" dedi.

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Avrupa da tepki gösterdi

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararı ile ayrılması, Avrupa genelinde de tepki ile karşılandı.

Çok sayıda ülkenin dışişleri bakanlıkları mesaj yayınlayarak karardan üzüntü duyulduğunu açıkladı.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, sözleşmeden çıkılmasını "yıkıcı bir haber" olarak değerlendirdi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mevcut Türkiye hükümetinin gerçek yüzü bu: Hukukun üstünlüğünü tamamen gözardı etmek ve insan haklarından tam geriye dönüş" mesajını verdi.

Resmi Gazete'de cuma gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği açıklanmıştı.