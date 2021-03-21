Dolar/TL kuru Asya piyasalarında 8,41 seviyesini gördü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından Türk Lirası, yeni haftada ilk fiyatlamaların yapıldığı Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde Dolar karşısında hızla değer kaybetti.
Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Dolar, Türk Lirası karşısında yüzde 16 yükseliş kaydederek 8,41'e kadar yükseldi.
Kur halen 8,30 seviyesinde.
Naci Ağbal görevden alınmadan önce Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.
Kasım ayında Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.
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Ağbal görevden alınmadan önce TCMB politika faizini beklentilerin üzerinde 200 baz puan artırarak yüzde 19'a yükseltmişti.
Naci Ağbal ise Türkiye'de son iki yılda görevden alınan üçüncü TCMB Başkanı'ydı.