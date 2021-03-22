Hollanda'da yazdığı roman nedeniyle ölüm tehditleri alan yazar Lale Gül'ü ailesi reddetti

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

22 Mart 2021, 15:26 +03 Güncelleme 41 dakika önce

Kaynak, Lale Gül

Hollanda'da doğup büyüdüğü baskıcı ortamı anlattığı "Yaşayacağım" (Ik Ga Leven) adlı romanı nedeniyle ölüm tehditleri alan 23 yaşındaki Türkiye kökenli yazar Lale Gül, ailesi tarafından reddedildi.

Gül, kendisini eleştirenler tarafından "ailesinin hayatını mahvetmekle" suçlanıyordu.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, göçmen mahallesi Bos en Lommer'da ailesi birlikte yaşadığı evden uzaklaştırılan kadın yazara, acil durum önlemleri kapsamında kısa sürede bir ev verileceğini bildirdi.

Özellikle Müslüman seçmenlerce desteklenen siyasi partilerden gelen "İslam düşmanlığı" suçlamaları nedeniyle anne ve babası ile de ilişkileri kopma noktasına gelen Lale Gül, öfke ve sözlü tacize rağmen ailesinin evinde kalmaya devam ediyordu.

Ancak Hollanda'daki milletvekili genel seçimleri öncesi, 16 Mart akşamı Başbakan Mark Rutte ile televizyon oturumunda tartışan aşırı sağcı lider Geert Wilders'in Lale Gül'ün durumuna dikkati çekmesi, ailesinin tepkisini daha da arttırdı.

Tartışma sırasında Lale Gül'den, "cesur bir Türk kadını" diye söz eden Wilders, onun yazdığı kitap nedeniyle tehdit edildiğini ve "avlanmak" istendiğini, bu nedenle de saklanmak zorunda kaldığını söyledi.

"Türk İslamının Hollanda ile bütünleşemediğini" savunan Wilders, "İslam dinini terk edenlerin, canı pahasına saklanmak zorunda olduğunu" söyledi. Wilders, bunun başarısız uyum politikalarının sonucu olduğunu savunarak, Rutte'nin, Hollanda'yı büyük bir gecekonduya dönüştürmek istediğini öne sürdü.

Aşırı sağcı liderin bu beklenmedik desteği, Lale Gül ile ailesi arasındaki iplerin kopmasına neden oldu.

Kitabının yayımlanmasından sonra 10 yaşındaki kız kardeşi ile paylaştığı odasından pek çıkmayan ve yemeğini ayrı yiyen kadın yazar ile anne ve baba arasındaki tartışma, Wilders'in sözleri nedeniye daha da büyüdü.

Lale Gül, BBC Türkçe'ye "Bu son damla oldu. Wilders'in sözlerini kabullenemediler" dedi. Özellikle koyu dindar annesi tarafından sık sık eleştirilen Gül, ailesi tarafından reddedildi. Daha önce, "Evden ayrılırsam ailemi kaybederim, o yüzden her şeye rağmen onlarla kalacağım" diyen Gül, evden uzaklaştırıldı.

Geçici olarak bir otele yerleşen Lale Gül'e, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, kısa sürede kalacak bir ev bulma sözü verdi.

Hollanda'da, sosyal konutlar belediyelerin sorumluluğunda olduğu için, aile içi şiddet, boşanma ya da benzeri konularda "acil durum yetkisi" kapsamında mağdurlara ivedilikle kalacak yer temin edilebiliyor.

Lale Gül, "Şu an otelde kalıyorum ama galiba yakında ev verilecek" diye konuştu.

Gül, yazdığı kitaba ve görüşlerine katılmasa da, evdeki tek desteğin 22 yaşındaki erkek kardeşinden geldiğini ve ölüm tehditleri nedeniyle erkek kardeşi olmadan sokağa çıkamadığını söylüyordu.

Amsterdam Üniversitesi'nde Hollandaca eğitimi alan Gül'ün romanı, haftalardır Hollanda'da en çok satan kitaplar listesinin başında yer alıyor.