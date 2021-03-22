Myanmar'da gözaltına alınan BBC muhabiri serbest bırakıldı

22 Mart 2021, 14:53 +03 Güncelleme 20 dakika önce

Fotoğraf altı yazısı, Aung Thura Cuma günü gözaltına alınmıştı

Cuma günü Myanmar'ın başkenti Nay Pyi Taw'da bir mahkeme binası önünde haber yaptığı sırada gözaltına alınan BBC muhabiri Aung Thura serbest bırakıldı.

BBC Birmanca Servisi'nden Aung Thura, 1 Şubat'ta yapılan askeri darbeden beri gözaltına alınan 40 gazeteciden biri.

Thura, yerel haber kuruluşu Mizzima'da çalışan Htike Aung adlı bir diğer muhabirle birlikte gözaltına alınmıştı.

Mizzima, askeri yönetim tarafından ay başında ruhsatı iptal edilen beş yayın kuruluşundan biri.

BBC, gözaltına alındıktan sonra gazetecilerle temas sağlayamamıştı.

Bugün Aung Thura'nın serbest bırakıldığını açıklayan BBC, ayrıntı vermedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 19 Mart Cuma günü Yangon'un bir mahallesinde protestocuların oluşturduğu barikat

Gösteriler sürüyor

Birleşmiş Milletler'e göre Myanmar'da 1 Şubat'taki darbe sonrası düzenlenen protesto gösterilerinde 149 kişi öldü. Ama gerçek sayının çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.

En kanlı günlerden biri, 38 kişinin öldürüldüğü doğrulanan 14 Mart'tı.

Geçtiğimiz hafta sonu da gösteriler devam etti ve sayısı net olmamakla birlikte yine çok sayıda kişinin öldürüldüğü haberleri geliyor.

Ülkenin orta kesimindeki Monywa kentinde bir kişinin vurularak öldürüldüğü, ikinci büyük kent Mandalay'da da ölen ve yaralananlar olduğu bildiriliyor.

Protesto gösterilerine katılanlar hafta sonunda ülke çapında, mumlar yakarak gece oturma eylemleri yaptılar ve eylemlere bazı bölgelerde mumlarıyla Budist rahipler de katıldı.

Bugün de özellikle ülkenin en büyük kenti Yangon'da gösteri çağrıları yapıldı.

Uluslararası tepkiler

Bu arada Myanmar'daki Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD Büyükelçilikleri tarafından yayımlanan ortak açıklamada "güvenlik güçlerinin silahsız sivillere karşı zalimce bir şiddete başvurduğu" kaydedildi.

Açıklamada Myanmar ordusuna sıkıyönetimi kaldırması, gözaltındakileri bırakması, olağanüstü hale son vermesi ve demokrasiye geri dönmesi çağrıları da yapıldı.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yassin de Myanmar'da askerlerin güç kullamasını eleştirerek "barışçı çözüm yoluna gidilmesi" çağrısı yaptı.