Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, Twitter'ın kurucusu Dorsey'nin ilk tweet'ini 2,9 milyon dolara satın aldı

Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su olan Estavi, ödediği para karşılığında Dorsey'nin "Just setting up my twttr" (Twitter'ımı kuruyorum) dediği tweet'in meta verilerini ve dijital imzalı sertifikasını alacak.

Dijital sanat mülkiyeti

Grammy ödüllü King of Leons da When You See Yourself adlı albümünü NFT olarak çıkaran ilk müzik grubu olmuştu.