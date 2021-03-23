Google, Android telefonlarda uygulamaların çökmesine neden olan sorunun çözüldüğünü açıkladı

3 dakika önce

Google, dünya genelinde birçok Android telefonda uygulamaların çökmesine neden olan sorunu giderdiğini açıkladı.

Pazartesi günü başlayan sorun nedeniyle çok sayıda Android telefonda aralarında Gmail, Facebook ve Amazon'un da bulunduğu birçok uygulama açılmıyordu.