Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 31 Mart'ta Londra'da açık artırmada satılacak

53 dakika önce

Kaynak, Sotheby's

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini satışa sunuyor.

Müzayede evinin internet sayfasında, 31 Mart'ta yapılacak açık artırmada portrenin 80-120 bin sterlin (110-165 bin dolar) arasında bir fiyata satılması öngörülüyor.

19'uncu yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtilen portrenin 16'ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapıldığı belirtiliyor.

Portrenin benzerlerinden farklı olarak bakır levha üzerine çizildiği açıklandı.

43 yaşındaki hali

Portrenin, Sultan Süleyman'ın Irak'ı Sefevilerden aldığı, Preveze Deniz Savaşı'nda Papa ve müttefiklerine karşı zafer kazandığı zaman dilimine denk düştüğü, portrede Sultan Süleyman'ın 43 yaşında olduğunun düşünüldüğü aktarılıyor.

Müzayedede satılması planlanan 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda, Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'ân-ı Kerim sayfası, 10'uncu yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'ân-ı Kerim'in yanı sıra, Osmanlı Devleti dönemine ait çok sayıda kilim ve halı bulunduğu kaydedildi.