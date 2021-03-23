Myanmar'da darbe: Güvenlik güçleri '7 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü'

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Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Geçen aydan bu yana Mandalay'da ve ülkenin dört bir yanında darbe karşıtı eylemler yapılıyor.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Myanmar'da 7 yaşındaki bir kız çocuğu güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü ve darbe sonrası yaşanan şiddetin bilinen en küçük kurbanı oldu.

Ailesi küçuk kızın Mandalay kentindeki evinde öldürüldüğünü açıkladı.

Myanmar, ordunun darbeyle yönetime el koyduğu 1 Şubat'tan bu yana protestolarla çalkalanıyor.

Yardım örgütü Save the Children, oldürülen onlarca kişi arasında 20'den fazla çocuğun da olduğunu söylüyor.

Ordu protestolarda 164 kişinin öldürüldüğünü söylerken, Siyasi Mahkumlara Yardım Birliği (AAPP) admı kuruluş ölü sayısının en az 261 olduğunu bildiriyor.

Ordu daha önce protestocuların ölümlerinden üzüntü duduğunu söylemiş, ancak ülkeye anarşi getirmekle suçlamışlardı. Br Ordu Sözcüsü, şiddet ve kundaklama olaylarından protestocuları sorumlu tuttu.

Mandalay'daki bir cenaze levazımatçısı çalışanları Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada, Chan Mya Thazi bölgesinde yaşayan yedi yaşındaki bir kız çocuğunun mermi yaralarıyla öldüğünü söyledi.

Myanmar Now adlı yerel bir medya kuruluşu da askerlerin çocuğun babasını hedef aldığını, ancak kurşunun evlerinin içinde, babasının kucağında oturan kız çocuğuna girdiğini bildirdi.

Çocuğun adının Kyin Myo Chit olduğu belirtildi. Yardım çalışanları, kıza müdahale edildiğini ancak yaşama döndürülemediğini bildirdi.

Aile, 19 yaşındaki ağabeyin de gözaltına alındığını açıklarken, ordu henüz bir açıklama yapmadı.