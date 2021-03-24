Mars: NASA, Nisan başında Kızıl Gezegen'de helikopter uçuracak

Johnathan Amos

BBC Bilim Muhabiri

24 Mart 2021, 14:15 +03 Güncelleme 20 dakika önce

Kaynak, NASA

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Nisan ayı başında Mars'ın üzerinde ilk kez helikopter uçuracağını duyurdu.

Ingenuity (Maharet) adlı minik helikopter, 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne inen Perseverance adlı uzay aracıyla Mars'a taşınmıştı.

NASA, 1903'te ilk motorlu uçağı uçuran Amerikalı havacılar Orville ve Wilbur Wright'a gönderme yaparak, çift motorlu 1,8 kilogram ağırlığındaki helikopterin uçuş denemesinin "bir Wright Kardeşler anı" olacağını belirtti.

Wright Kardeşler'in uçağından kumaş parçası

Kurum, bu bağlantıya vurgu yapmak için Ingenuity'nin gövdesine Wright Kardeşler'in uçağının kanadından alınan pul büyüklüğünde bir kumaş parçasının yapıştırıldığını açıkladı.

Halihazırda helikopter, Perseverance'ın gövdesine iliştirilmiş durumda. Hafta sonunda kılıfı çıkarılan helikopter, önümüzdeki günlerde yere indirilecek.

NASA uzmanları Jazero'da. "hava sahası" adını verdikleri 10x10 metre büyüklüğünde bir alan belirledi.

Bu alan, 90 metre uzunluğundaki "uçuş bölgesinin" bir ucunda yer alıyor.

Kaynak, NASA/JPL-CALTECH

Beş sorti denemesi

Ingenuity'nin bu bölge içinde beş sorti denemesi yapması hedefleniyor.

Perseverance bu uçuş denemelerini kamerasıyla kaydetmeye çalışacak.

NASA'da görevli mühendislerden Farah Alibay, "Ingenuity'yi havadaki görüntüsünü yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Fotoğraf çekeceğiz. Video çekmeyi de umuyoruz" dedi.

Ancak Alibay bunun kolay olmayacağı uyarında bulundu.

Bunun nedeni, Perseverance ve helikopterin birbirlerinden bağımsız olarak çalışması ve ayrı saatler taşıması.

Perseverance'ın uçuş anını yakalayabilmesi için saatlerinin senkronize olması gerekiyor.

Kaynak, NASA/JPL-CALTECH

Dakikada 2400 devir

Ingenuity, Mars'ın ince atmosferinde kalkış yapabilmesi için son derece hafif olacak şekilde tasarlandı.

Helikopterin dört karbon-fiber pervane yaprağı (pal) bulunuyor.

Bunlar dakikada 2.400 devirle aksi yönde dönen birer metre uzunluğundaki iki rotorda yer alıyor. NASA, bu rotor hızının yolcu helikopterlerindeki hızdan kat kat yüksek olduğunu söylüyor.

İlk uçuş denemesinde helikopterin yerden üç metre yükselmesi ve 30 saniye uçtuktan sonra inmesi planlanıyor. Daha sonraki denemelerin daha karmaşık olması hedefleniyor.

NASA'nın gezegen bilimi sorumlusu Lori Glaze, Ingenuity'nin gelecekte hava keşifleri için bir çığır açabileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu yolla, uzaydan görünmeyen ya da uzay araçlarının ulaşamayacağı yerleri görüntüleyebilir miyiz? Helikopterler uzay araçlarından önce gidip en iyi iniş alanlarını tespit edebilir mi? İnsanlı uzay görevlerini hava kabiliyetiyle destekleyebilir miyiz? Bunlar ileride sorulacak sorular. Ama teknolojik gösteriler, bize yaratıcı olma ve yeni şeyler deneme fırsatı sunuyor."

NASA, Dragonfly adını verdiği bir projeyle 2030'larda Satürn'ün uydusu Titan'ın üzerinde döner kanatlı uçak (rotorkraft) uçurmayı hedefliyor.