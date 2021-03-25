Rotterdam Emniyet Müdürü: Polislerin öldürülen Hümeyra Ergincanlı'yla ilgili ifadeleri kırıcı ve saldırgan

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

26 dakika önce

Kaynak, MEDIA TV

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, göçmen kökenlilere yönelik ayrımcılık içeren görüşleri nedeniyle uyarı cezası verilen polis memurlarının, 2018 yılında öldürülen 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı için de "Bir Türk daha eksildi" ifadesini kullandıkları ortaya çıktı. Rotterdam Emniyet Müdürü Fred Westerbeke, polislerin ifadelerinin kırıcı ve saldırgan olduğunu söyledi.

Rotterdam'daki Marconiplein Karakolu'nda görevli 5 polis memurunun WhatsApp grubu üzerinden yaptıkları görüşmelerde, bölgede yoğun olarak bulunan göçmen kökenliler için küfür, hakaret ve aşağılayıcı ifadeler kullandıkları belirlenmişti. Bu nedenle geçen ay polislere kınama cezası verilmişti.

Hollanda'nın etkili gazetelerinden NRC, polislerin, Aralık 2018'de öldürülen Rotterdam Tasarım Koleji öğrencisi 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı ile ilgili de, ayrımcı ifadeler kullandığını duyurdu.

Gazeteye göre, Hümeyra Ergincanlı'nın 32 yaşındaki Bekir Eraslan tarafından okulunda vurularak öldürülmesi üzerine, polislerin kendi aralarındaki mesajlaşmalarında "Bir Türk daha eksildi" ifadesine yer verildi.

Rotterdam polisi, haberin yayımlanmasından önce Ergincanlı ailesini arayarak görüşme talep etti.

Çarşamba günü öğleden sonra Ergincanlı ailesini ziyaret eden polis yetkilileri, ayrımcı ifadelerin sanık Bekir Eraslan'ın daha düşük ceza alma olasılığına karşı yargıya yönelik alaycı bir yorum olduğunu savundu.

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'Ailenin polise güveni azaldı'

Ergincanlı ailesinin avukatı Nelleke Stolk ise Bekir Eraslan'a karşı defalarca koruma talep eden Hümeyra'nın bu isteğinin yerine getirilmemesi nedeniyle Ergincanlı ailesinin zaten polise karşı güveninin azaldığına işaret etti.

Son olayın, Hümeyra'nın korunmasına yeterince ilgi göstermeyen polislere olan güveni tamamen yok ettiğini söyleyen Hollandalı avukat, incitici mesajların varlığından, gazetenin haberinden hemen önce polis yetkililerinin yaptığı ziyaret nedeniyle haberdar olduklarını belirtti.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutalib NRC gazetesine, Hümeyra ile ilgili mesajlaşmadan haberdar olduğunu söyledi. Aboutalib, kınama cezası ile yetinilmesine yönelik eleştiriler üzerine, polislerin ikinci bir şansı hak ettiklerini savundu.

'Mide bulandırıcı'

Rotterdam Belediye Meclisi üyeleri ise polisin, Hümeyra Ergincanlı cinayeti ile ilgili yorumlarını "mide bulandırıcı" olarak değerlendirdi. Belediye Meclisi, polisler hakkında ayrımcılık gerekçesiyle yürütülen soruşturma ve kınama cezası ile ilgili bir tartışma yapacak.